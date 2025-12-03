Sastaju se ministri vanjskih poslova NATO-a, razgovarat će o potpori Ukrajini

Ozan KOSE / AFP

Ministri vanjskih poslova NATO-a sastat će se u srijedu u Bruxellesu kako bi razgovarali o daljnjoj potpori Ukrajini, kao i o tekućim naporima za jačanje odvraćajućih i obrambenih sposobnosti Saveza.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte naglasio je uoči okupljanja da Kijev ostaje ovisan o vojnoj pomoći dok Rusija nastavlja napadati Ukrajinu te pozvao članice NATO-a da obećaju veću podršku.

Izrazio je očekivanje da će se u narednim danima objaviti dodatni doprinosi inicijativi financiranja Popisa prioritetnih zahtjeva Ukrajine (PURL).

Ova shema financiranja predviđa prodaju streljiva i oružja proizvedenog u Sjedinjenim Državama europskim saveznicima i Kanadi, koji će ih potom staviti na raspolaganje Ukrajini.

Sastanak će vjerojatno biti zasjenjen tekućim mirovnim naporima za Ukrajinu koje predvode SAD i odsutnošću američkog državnog tajnika Marca Rubia.

Iz Moskve je rano u srijedu priopćeno da Rusija i SAD nisu postigle kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini nakon petosatnog sastanka u Kremlju između ruskog predsjednika Vladimira Putina i glavnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Rubio neće sudjelovati na sastanku šefova diplomacija NATO-a, što je vrlo neuobičajen potez, a SAD će predstavljati zamjenik državnog tajnika Christopher Landau.