Sastaju se ministri vanjskih poslova NATO-a, razgovarat će o potpori Ukrajini

Ministri vanjskih poslova NATO-a sastat će se u srijedu u Bruxellesu kako bi razgovarali o daljnjoj potpori Ukrajini, kao i o tekućim naporima za jačanje odvraćajućih i obrambenih sposobnosti Saveza.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte naglasio je uoči okupljanja da Kijev ostaje ovisan o vojnoj pomoći dok Rusija nastavlja napadati Ukrajinu te pozvao članice NATO-a da obećaju veću podršku.
Izrazio je očekivanje da će se u narednim danima objaviti dodatni doprinosi inicijativi financiranja Popisa prioritetnih zahtjeva Ukrajine (PURL).
Ova shema financiranja predviđa prodaju streljiva i oružja proizvedenog u Sjedinjenim Državama europskim saveznicima i Kanadi, koji će ih potom staviti na raspolaganje Ukrajini.
Sastanak će vjerojatno biti zasjenjen tekućim mirovnim naporima za Ukrajinu koje predvode SAD i odsutnošću američkog državnog tajnika Marca Rubia.
Iz Moskve je rano u srijedu priopćeno da Rusija i SAD nisu postigle kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini nakon petosatnog sastanka u Kremlju između ruskog predsjednika Vladimira Putina i glavnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Rubio neće sudjelovati na sastanku šefova diplomacija NATO-a, što je vrlo neuobičajen potez, a SAD će predstavljati zamjenik državnog tajnika Christopher Landau.
