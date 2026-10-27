Saudijska koalicija presrela projektile i dronove hutista

ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP

Koalicija pod vodstvom Saudijske Arabije u Jemenu priopćila je u utorak da je presrela i uništila balističke projektile i bespilotne letjelice koje su hutisti lansirali prema dvjema regijama Saudijske Arabije, dok se sukob kraljevstva i skupine povezane s Iranom intenzivira.

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Hutisti su prema istočnoj regiji Saudijske Arabije lansirali tri balistička projektila, a prema južnoj regiji četiri bespilotne letjelice, priopćila je koalicija.

Saudijska civilna zaštita izdala je rana upozorenja na moguću neprijateljsku prijetnju u istočnoj regiji i pokrajini Kharj, a poslije je objavila da je opasnost u oba područja prošla.

Saudijska Arabija pojačala je napade na hutiste otkako je ta skupina prošlog mjeseca zauzela strateška područja duž jemenske obale Crvenog mora i napredovala prema tjesnacu Bab el-Mandeb, važnoj globalnoj pomorskoj ruti za proizvođače nafte iz Perzijskog zaljeva, koji se nalazi s druge strane Arapskog poluotoka u odnosu na Hormuški tjesnac.

Obnovljene borbe između dviju strana prekinule su primirje posredovano Ujedinjenim narodima 2022. godine, kojim su uglavnom zaustavljeni napadi između koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podupire međunarodno priznatu jemensku vladu, i hutista, koji kontroliraju glavni grad Sanu.

Eskalacija je otvorila i novu frontu u američko-izraelskom ratu protiv Irana, istaknuli su iz Reutersa.