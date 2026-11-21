SAVICA
Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Osumnjičenik pod nadzorom policije
Osoba koja se dovodi u vezu s pokušajem ubojstva na Trnju pod nadzorom je policije i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je zagrebačka policija.
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"U petak 19. studenoga, oko 17:35 u Lastovskoj ulici na Trnju, na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta, tada nepoznati počinitelj prišao je 42-godišnjaku i ispalio hitac iz vatrenog oružja u predio donjeg ekstremiteta. Potom ga je zasad neutvrđenim predmetom nekoliko puta udario u glavu te pobjegao", objavila je PU zagrebačka.
Liječnička pomoć 42-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.
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