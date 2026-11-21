"U petak 19. studenoga, oko 17:35 u Lastovskoj ulici na Trnju, na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta, tada nepoznati počinitelj prišao je 42-godišnjaku i ispalio hitac iz vatrenog oružja u predio donjeg ekstremiteta. Potom ga je zasad neutvrđenim predmetom nekoliko puta udario u glavu te pobjegao", objavila je PU zagrebačka.