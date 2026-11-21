FILIPE AMORIM / AFP

NATO će braniti svaki pedalj poljskog teritorija, rekao je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u Varšavi, dan nakon što je Poljska objavila da je Rusija povrijedila njezin zračni prostor s tri objekta, od kojih su najvjerojatnije dva bila projektila, a jedan dron.

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"Mogu jamčiti da će NATO braniti svaki pedalj poljskog teritorija", rekao je Rutte, a njegove riječi prenijela je poljska novinska agencija PAP.

Vrhovni zapovjednik snaga NATO-a u Europi, general Alexus Grynkewich, učinit će sve potrebno da identificira bilo kakve prijetnje sposobnostima obrane i odvraćanja te će provesti odgovarajuće prilagodbe ako to bude potrebno, rekao je Rutte.

Dronovi su u više navrata zalutali u zračni prostor zemalja na istočnom krilu NATO-a tijekom ruskog rata u Ukrajini, što je pojačalo napetosti sa zapadnim vojnim savezom te potaknulo strahove da bi se sukob mogao proširiti.

Do incidenta u petak došlo je u trenutku dok je Poljska bila domaćin vojnih vježbi u kojima je sudjelovala "Koalicija voljnih" – skupina saveznika Ukrajine. Poljski dužnosnici istaknuli su kako ta podudarnost vjerojatno nije slučajna.

U ponedjeljak će se u Bruxellesu održati sastanak Sjevernoatlantskog vijeća NATO-a na kojem će se raspravljati o tome kako su ruske rakete povrijedile poljski zračni prostor, izvijestio je PAP u subotu.

"U bliskoj budućnosti, dobit ćemo snažnu potporu naših NATO saveznika kako bismo ojačali zaštitu na našem istočnom krilu", objavio je poljski ministar obrane Wladyslaw ‌Kosiniak-Kamysz na X-u u subotu, komentirajući sastanak tijela NATO saveza.

"Danas sam bio u kontaktu s generalom Grynkewichem kako bismo uskladili detalje tih mjera."