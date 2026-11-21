Zadravec je isti zavod vodila do svibnja 2021., kada je smijenjena nakon višemjesečnih javnih sukoba s dijelom kolega i tadašnjom upravom bolnice te optužbi na račun liječnika koji rade i u privatnim poliklinikama. Zbog te je smjene pokrenula radni spor protiv bolnice u kojem je sud nepravomoćno i pravomoćno utvrdio da je odluka o njezinu razrješenju bila nezakonita, da bi se ove jeseni putem natječaja ponovno vratila na čelnu poziciju.



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