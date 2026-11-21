"ŽELE SPRIJEČITI MOJ DOLAZAK"
Pročitajte novo pismo Dijane Zadravec. Jedan od primatelja je i Andrej Plenković
Nova šefica radiologije na KBC Sestre milosrdnice, Dijana Zadravec, uputila je pismo premijeru Andreju Plenkoviću, ministrici zdravstva Ireni Hrstić, Upravnom vijeću i ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice Davoru Vagiću.
U njemu tvrdi da iza najavljene reorganizacije Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju ne stoji bolja skrb za pacijente, nego pokušaj dijela radiologa da zadrže povlastice i spriječe njezin dolazak na čelo Zavoda. Pismo je reakcija na prijedlog ravnatelja Vagića da se dosadašnji jedinstveni Klinički zavod podijeli na više manjih, samostalnih jedinica, prenosi Tesa Katalinić s RTL-a.
Zadravec navodi da je Vagićev prijedlog iznuđen pritiscima i prijetnjama otkazom dijela radiologa, nakon što je ona u listopadu ponovno izabrana za predstojnicu Zavoda na javnom natječaju. Ističe da se ravnatelj prije izrade plana nije savjetovao ni s jednim eminentnim radiologom, pa ni s njom kao dugogodišnjom predstojnicom, sveučilišnom profesoricom i voditeljicom Odjela za neuroradiologiju. Prema njezinim riječima, konzultirao je isključivo "pobunjene radiologe".
"Cilj dr. Rotima žele ostvariti iznudama i prijetnjama otkazom"
Zadravec smatra da se predloženim cijepanjem Zavoda zapravo potiho realizira plan bivšeg predstojnika Klinike za neurokirurgiju Krešimira Rotima. On je, prema njezinim navodima, i ranije pokušavao izdvojiti neurointervencije iz Kliničkog zavoda i pripojiti ih neurokirurgiji, u suradnji s Vladimirom Kalousekom koji je radio u Rotimovim privatnim poliklinikama. Zadravec ističe da je taj projekt zaustavljen 2024. godine nakon Rotimova uhićenja i osude zbog korupcije na štetu KBC-a.
Tvrdi da ga ravnatelj Vagić sada oživljava pod pritiskom i prijetnjama otkazom pobunjenih radiologa. Rotim je bio uhićen u sklopu istrage povezane s nabavom medicinske opreme i bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem.
"Ako pobunjeni radiolozi ne uspiju zaustaviti izbor na temelju zakonito provedenog natječaja, cilj dr. Rotima žele ostvariti iznudama i prijetnjama otkazom, a zbog toga je sadašnja reorganizacija Kliničkog zavoda prikazana opravdanom i potrebnom", poručila je Zadravec.
Najveći dio dokumenta Zadravec je posvetila objašnjenju zašto smatra da je ravnateljev prijedlog opasan za funkcioniranje bolnice i pacijente. Naglašava da u modernoj medicini dijagnostička i intervencijska radiologija čine nerazdvojnu cjelinu.
Smatra da bez precizne dijagnostike nema zahvata, a bez zajedničkih timova, opreme i protokola ugrožava se hitno liječenje. Zadravec upozorava da bi podjela Zavoda na manje jedinice izazvala organizacijski kaos. Podjelom na posebne onkološke ili traumatološke jedinice liječnik bi se tijekom pregleda, čim posumnja na tumor, mogao proglasiti nenadležnim i pacijenta prebaciti drugome. Takav "bijeg od odgovornosti" ugrozio bi hitne slučajeve i dodatno produljio liste čekanja.
"Nemaju ovlasti mijenjati ustroj bolnice"
Zadravec ističe da se cijepanjem Zavoda uvode i titule koje ne postoje. U hrvatskom zdravstvenom sustavu, navodi, nema zvanja "onkološkog" ili "traumatološkog" radiologa, kao ni "intervencijskog neuroradiologa". Pritom proziva Vladimira Kalouseka da se sam proglasio intervencijskim neuroradiologom iako nije položio subspecijalistički ispit iz neuroradiologije.
"U okviru subspecijalizacije intervencijske i vaskularne radiologije ne postoje subspecijalisti intervencijske neuroradiologije ili subspecijalisti neurointervencije, već se radi o samoprozvanim nazivima. Konkretno, dr. Kalousek je specijalist radiolog bez subspecijalističkog zvanja koje priznaje hrvatski zdravstveni sustav, ali sam sebe naziva intervencijski neuroradiolog iako nije položio subspecijalistički ispit iz neuroradiologije. Isto tako, pobunjeni radiolozi za sebe ističu naziv onkološki radiolog, što ne postoji u hrvatskom zdravstvenom sustavu", poručila je.
Na kraju dopisa Zadravec navodi kako ni ravnatelj ni Upravno vijeće po zakonu nemaju ovlasti mijenjati ustroj bolnice samo da bi udovoljili željama dijela zaposlenika, ako te promjene ne donose kvalitetnije liječenje. Državnom vrhu i upravi bolnice poručuje da ne popuštaju pritiscima dijela radiologa koje predvode v.d. predstojnika Luka Novosel i Vladimir Kalousek.
Dodaje kako je predvidjela mogućnost da dio nezadovoljnih liječnika ostvari prijetnje o odlasku iz bolnice. Kaže da je već dogovorila način na koji će pacijenti i u tom slučaju imati nesmetanu i kontinuiranu radiološku skrb te da je o tome nadležne pisano obavijestila početkom studenoga.
Isti zavod vodila do svibnja 2021.
Sukob na radiologiji KBC-a Sestre milosrdnice ponovno je izbio u listopadu, nakon što je Dijana Zadravec na javnom natječaju ponovno izabrana za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Dio radiologa usprotivio se njezinu povratku na čelo Zavoda i zaprijetio odlaskom iz bolnice, nakon čega je ravnatelj Davor Vagić predložio reorganizaciju kojom bi se dosadašnji jedinstveni Zavod podijelio na više manjih, samostalnih jedinica.
Zadravec je isti zavod vodila do svibnja 2021., kada je smijenjena nakon višemjesečnih javnih sukoba s dijelom kolega i tadašnjom upravom bolnice te optužbi na račun liječnika koji rade i u privatnim poliklinikama. Zbog te je smjene pokrenula radni spor protiv bolnice u kojem je sud nepravomoćno i pravomoćno utvrdio da je odluka o njezinu razrješenju bila nezakonita, da bi se ove jeseni putem natječaja ponovno vratila na čelnu poziciju.
Cijelo pismo pročitajte ovdje.
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