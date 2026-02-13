Savez "Merzoni": Sprema li se jedan od najvećih obrambenih projekata EU-a?

Gotovo desetljeće nakon Brexita Europa se vrtjela oko osi koju su činili njemačka kancelarka Angela Merkel (za koju se po europskim kuloarima počelo širiti da bi se mogla vratiti u politiku, i to na mjesto Steinmeiera) i francuski predsjednik Emmanuel Macron, savez prozvan „Merkron“: Merkelin pomalo nespretan šarm i oprezni pragmatizam upareni s Macronovom karizmom i ambicioznim europskim idealizmom. Njihovo zajedničko vodstvo pomoglo je EU-u da prođe kroz Brexit, prvi mandat Donalda Trumpa i pandemiju.