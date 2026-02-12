Oglas

PROTOKOLARNA FUNKCIJA

Angela Merkel ipak se neće kandidirati za predsjednicu Njemačke

Hina
12. velj. 2026. 14:03
Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel se ne namjerava kandidirati za predsjednicu Njemačke na izborima sljedeće godine, priopćio je njezin ured u četvrtak.

„Medijski napisi nisu utemeljeni“, odgovorio je kratko ured bivše kancelarke na upit agencije Dpa.

Prije toga je dnevnik Bild, pozivajući se na izvore unutar Kršćansko-demokratske unije (CDU), javio kako stranka Zeleni namjerava kao kandidata za njemačke predsjedničke izbore sljedeće godine predložiti bivšu kancelarku.

Angela Merkel je poznata kao politička protivnica sadašnjeg kancelara i predsjednika CDU-a Friedricha Merza. On je zbog sukoba s tadašnjom kancelarkom i predsjednicom CDU-a stavio na led svoju političku karijeru tijekom njezine vladavine.

Mediji su polazili od toga da Zeleni predlaganjem Angele Merkel za predsjednicu žele oslabiti poziciju konzervativnog krila CDU-a s kojima ona nikada nije bila u dobrim odnosima.

I predsjednica Zelenih Britta Hasselmann je demantirala napise po kojima Zeleni namjeravaju Angelu Merkel predložiti za nasljednicu sadašnjeg predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera, kojem drugi mandat istječe sljedeće godine i više se ne može kandidirati.

„Ništa od toga nije istinito…mi u sadašnjem trenutku ne raspravljamo o ovoj temi“, rekla je Hasselmann u razgovoru za dnevnik Rheinische Post.

Istodobno je objavljeno kako će Merkel po prvi put nakon povlačenja iz politike 2021. prisustvovati stranačkoj konvenciji CDU-a koja se sljedećeg tjedna održava u Stuttgartu.

Funkcija predsjednika u Njemačkoj je isključivo protokolarne prirode i uglavnom se svodi na predstavljanje Njemačke u inozemstvu.

Pročitajte još

Teme
Angela Merkel Njemačka predsjednički izbori

