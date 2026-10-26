Oglas

najavio tvornicu u sad-u

Šef Audija na udaru kritika zbog pojavljivanja na predizbornom skupu s Trumpom

author
Hina
|
26. lis. 2026. 12:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
reuters
REUTERS/Nathan Howard/ilustracija

Predsjednik uprave koncerna Audi Gernot Doellner našao se u ponedjeljak na udaru kritika nakon što je na predizbornom skupu Republikanske stranke u saveznoj zemlji Georgija u društvu predsjednika Donalda Trumpa najavio gradnju tvornice u SAD-u.

Oglas

„Doellner je eklatantno prekršio pravila kompanije koja nalažu političku neutralnost“, rekla je predsjednica sindikata radnika u metalskoj industriji IG Metall Christiane Benner.

Ona je Doellnerov rekla da je njegov nastup na predizbornom skupu republikanaca u društvo Donalda Trumpa „sramotan“.

„Zaposlenici Audija to nisu zaslužili“, rekla je Benner.

I predsjednica radničkog savjeta koncerna Volkswagen u čijem sastavu se Audi nalazi, Daniela Cavallo, je kritizirala Doellnerovo pojavljivanje s Trumpom na pozornici.

„Tko je čuo govor Trumpa i i nakon toga svjedočio tome kako je Doellner postao aktivnim dijelom ovog skupa taj je jedino mogao propasti u zemlju od srama“, rekla je Cavallo.

„Šef naše kompanije je postao marioneta jedne izuzetno sporne političke figure koja krši sve moralne vrijednosti u gospodarstvu i dao se izmanipulirati u političke svrhe“, rekla je Cavallo.

I Cavallo i Benner su naglasili da gradnju tvornice u SAD-u mora odobriti i radnički savjet koncerna.

Stručnjak za automobilsku industriju s Visoke škole za srednje poduzetnike u Berlinu, Frank Schwope, rekao je za dnevnik Bild kako gradnja novog pogona Audija u SAD-u ugrožava radna mjesta u Njemačkoj.

„Volkswagen već sad u Njemačkoj muku muči s viškom kapaciteta i zato je moguće prebacivanje proizvodnje nekih modela u SAD čime bi neki pogoni u Njemačkoj postali suvišni“, rekao je Schwope.

On je rekao kako je posebice ugrožen pogon Audija u južnonjemačkom Neckarsulmu gdje trenutačno radi oko 15.000 radnika. Ugroženi su, kako se navodi, i neki pogoni Porschea, koji se također nalazi u sklopu koncerna Volkswagen.

Audi je objasnio kako investicija u SAD-u nije odluka na uštrb Njemačke.

Koncern Volkswagen se trenutačno bori s krizom zbog slabe prodaje, posebice električnih automobila te je najavio ukidanje gotovo 50.000 radnih mjesta diljem Njemačke te zatvaranje pojedinih pogona.

Teme
doellner i trump selidba proizvodnje u sad sindikati i radnički savjeti ugrožena radna mjesta volkswagen kriza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ