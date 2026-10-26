najavio tvornicu u sad-u
Šef Audija na udaru kritika zbog pojavljivanja na predizbornom skupu s Trumpom
Predsjednik uprave koncerna Audi Gernot Doellner našao se u ponedjeljak na udaru kritika nakon što je na predizbornom skupu Republikanske stranke u saveznoj zemlji Georgija u društvu predsjednika Donalda Trumpa najavio gradnju tvornice u SAD-u.
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„Doellner je eklatantno prekršio pravila kompanije koja nalažu političku neutralnost“, rekla je predsjednica sindikata radnika u metalskoj industriji IG Metall Christiane Benner.
Ona je Doellnerov rekla da je njegov nastup na predizbornom skupu republikanaca u društvo Donalda Trumpa „sramotan“.
„Zaposlenici Audija to nisu zaslužili“, rekla je Benner.
I predsjednica radničkog savjeta koncerna Volkswagen u čijem sastavu se Audi nalazi, Daniela Cavallo, je kritizirala Doellnerovo pojavljivanje s Trumpom na pozornici.
„Tko je čuo govor Trumpa i i nakon toga svjedočio tome kako je Doellner postao aktivnim dijelom ovog skupa taj je jedino mogao propasti u zemlju od srama“, rekla je Cavallo.
„Šef naše kompanije je postao marioneta jedne izuzetno sporne političke figure koja krši sve moralne vrijednosti u gospodarstvu i dao se izmanipulirati u političke svrhe“, rekla je Cavallo.
I Cavallo i Benner su naglasili da gradnju tvornice u SAD-u mora odobriti i radnički savjet koncerna.
Stručnjak za automobilsku industriju s Visoke škole za srednje poduzetnike u Berlinu, Frank Schwope, rekao je za dnevnik Bild kako gradnja novog pogona Audija u SAD-u ugrožava radna mjesta u Njemačkoj.
„Volkswagen već sad u Njemačkoj muku muči s viškom kapaciteta i zato je moguće prebacivanje proizvodnje nekih modela u SAD čime bi neki pogoni u Njemačkoj postali suvišni“, rekao je Schwope.
On je rekao kako je posebice ugrožen pogon Audija u južnonjemačkom Neckarsulmu gdje trenutačno radi oko 15.000 radnika. Ugroženi su, kako se navodi, i neki pogoni Porschea, koji se također nalazi u sklopu koncerna Volkswagen.
Audi je objasnio kako investicija u SAD-u nije odluka na uštrb Njemačke.
Koncern Volkswagen se trenutačno bori s krizom zbog slabe prodaje, posebice električnih automobila te je najavio ukidanje gotovo 50.000 radnih mjesta diljem Njemačke te zatvaranje pojedinih pogona.
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