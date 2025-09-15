Šef Europske agencije za banke podnio ostavku

Predsjednik Europske agencije za banke (EBA) José Manuel Campa podnio je ostavku, "iz osobnih razloga", potvrdila je glasnogovornica agencije medijska izvješća o njegovom odlasku više od tri godine prije kraja mandata.
Campa je na posljednjoj sjednici nadzornog odbora najavio da će napustiti dužnost krajem siječnja iduće godine, dodala je glasnogovornica u petak.
Španjolac je na čelu EBA-e od ožujka 2019. godine, zamijenivši na dužnosti prvog čelnika agencije Talijana Andreu Enriju. Prošle godine Campin mandat produljen je za još pet godina, do svibnja 2029. godine.
Bloomberg je objavio informaciju o njegovom odlasku prošli petak, a glasnogovornica EBA-e potvrdila ju je za španjolsku novinsku agenciju EFE, navodeći da Campa odlazi "iz osobnih razloga".
EBA će poduzeti sve odgovarajuće korake kako bi osigurala normalnu tranziciju do imenovanja novog predsjednika, istaknula je glasnogovornica.
Agencija je osnovana 2011. godine i sjedište joj je do Brexita bilo u Londonu da bi potom bilo preseljeno u Pariz.
