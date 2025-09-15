Zajednička rusko-bjeloruska vojna strateška vježba “Zapad-2025” započela je u petak 12. rujna, u trenutku povišenih napetosti s NATO savezom i dva dana nakon što je Poljska srušila ruske dronove koji su ušili u njezin zračni prostor. Vježba će trajati će do 16. rujna.