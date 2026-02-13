VIDEO / Šef Konferencije u Münchenu jednim potezom nasmijao sve prisutne

Visoki dužnosnici iz cijelog svijeta sastaju u Münchenu kako bi razmijenili ideje o budućnosti transatlantskog saveza i sigurnosne arhitekture Europe.
Službeno je počela Minhenska sigurnosna konferencija. Dugogodišnji šef Konferencije Wolfgang Ischinger otvorio je skup duhovitom opaskom da ono što se dogodilo u Davosu "ne mora ostati u Davosu", pritom stavivši na oči pilotske sunčane naočale poput Emmanuela Macrona, na opće oduševljenje.
A lighter moment at the @MunSecConf as head of the forum Wolfgang Ischinger joked about the French President Emmanuel Macron’s Davos address, briefly pulling out his sunglasses.#MunichSecurityConference pic.twitter.com/azbvGHpkPf— The National (@TheNationalNews) February 13, 2026
No ton je ubrzo postao ozbiljniji. Ischinger je naglasio da se konferencija održava u trenutku 'rastućih zabrinutosti za globalnu sigurnost ili bolje rečeno nesigurnost'.
"U više od 60 godina ove konferencije nikada se nismo suočili s toliko istodobnih, temeljnih izazova i krvavih ratova u Europi, oko Europe i diljem svijeta", upozorio je.
Provokativno je postavio i pitanje: "Je li međunarodni poredak temeljen na pravilima ikada doista postojao?".
Ischinger je priznao da transatlantske veze prolaze kroz 'neviđene izazove', ali je istodobno jasno pozdravio američkog državnog tajnika Marca Rubija i izaslanstvo američkog Kongresa, naglašavajući važnost dijaloga unatoč napetostima.
Nakon Ischingera, Söder je naglasio da 'ne može zamisliti svijet bez transatlantskih veza, podsjećajući da je išta drugačije nekad bilo'nezamislivo'.
Friedrich Merz: "Odmor od svjetske povijesti" je gotov
Njemački kancelar Friedrich Merz otvorio je Minhensku sigurnosnu konferenciju s jasnom i oštrom porukom o globalnoj sigurnosti.
Prema njegovim riječima, nedavni događaji okončali su ono što je nazvao 'dugim odmorom od svjetske povijesti'.
Ovaj zaokret označava povratak politike moći i sukoba kao dominantnog okvira europske politike, postavljajući ton konferenciji usmjerenoj na odvraćanje, povećanje obrambenih izdataka i geopolitičku konkurenciju.
"Moramo razgovarati, hitnije je nego ikad prije", rekao je Merz.
