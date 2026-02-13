Oglas

obratio se i merz

VIDEO / Šef Konferencije u Münchenu jednim potezom nasmijao sve prisutne

author
N1 Info
|
13. velj. 2026. 14:38
Wolfgang Ischinger
Liesa Johannssen/REUTERS

Visoki dužnosnici iz cijelog svijeta sastaju u Münchenu kako bi razmijenili ideje o budućnosti transatlantskog saveza i sigurnosne arhitekture Europe.

Oglas

Službeno je počela Minhenska sigurnosna konferencija. Dugogodišnji šef Konferencije Wolfgang Ischinger otvorio je skup duhovitom opaskom da ono što se dogodilo u Davosu "ne mora ostati u Davosu", pritom stavivši na oči pilotske sunčane naočale poput Emmanuela Macrona, na opće oduševljenje.

No ton je ubrzo postao ozbiljniji. Ischinger je naglasio da se konferencija održava u trenutku 'rastućih zabrinutosti za globalnu sigurnost ili bolje rečeno nesigurnost'.

"U više od 60 godina ove konferencije nikada se nismo suočili s toliko istodobnih, temeljnih izazova i krvavih ratova u Europi, oko Europe i diljem svijeta", upozorio je.

Provokativno je postavio i pitanje: "Je li međunarodni poredak temeljen na pravilima ikada doista postojao?".

Ischinger je priznao da transatlantske veze prolaze kroz 'neviđene izazove', ali je istodobno jasno pozdravio američkog državnog tajnika Marca Rubija i izaslanstvo američkog Kongresa, naglašavajući važnost dijaloga unatoč napetostima.

Nakon Ischingera, Söder je naglasio da 'ne može zamisliti svijet bez transatlantskih veza, podsjećajući da je išta drugačije nekad bilo'nezamislivo'.

Friedrich Merz: "Odmor od svjetske povijesti" je gotov

Njemački kancelar Friedrich Merz otvorio je Minhensku sigurnosnu konferenciju s jasnom i oštrom porukom o globalnoj sigurnosti.

Prema njegovim riječima, nedavni događaji okončali su ono što je nazvao 'dugim odmorom od svjetske povijesti'.

Ovaj zaokret označava povratak politike moći i sukoba kao dominantnog okvira europske politike, postavljajući ton konferenciji usmjerenoj na odvraćanje, povećanje obrambenih izdataka i geopolitičku konkurenciju.

"Moramo razgovarati, hitnije je nego ikad prije", rekao je Merz.

Teme
Friedrich Merz München Wolfgang Ischinger

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ