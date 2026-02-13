Oglas

Rusija i Ukrajina pregovarat će u Ženevi sljedeći tjedan, ruska delegacija ima novog šefa

Hina
13. velj. 2026. 14:17
The members of delegations participating in the UAE hosted trilateral talks between the U.S., Russia and Ukraine
UAE Government/Handout via REUTERS

Pregovori između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država o okončanju rata u Ukrajini sele se u Ženevu sljedeći tjedan, a rusko izaslanstvo predvodit će pomoćnik Kremlja Vladimir Medinski, rekao je u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Razgovori će se održati u utorak i srijedu i uslijedit će nakon dva kruga pregovora u Abu Dhabiju na kojima je ruski tim predvodio Igor Kostjukov, šef vojne obavještajne službe.

Pomoćnik ukrajinskog predsjednika potvrdio je novinarima da se delegacija Kijeva priprema za razgovore u Ženevi.

Povratak Vladimira Medinskog, koji je bio na čelu ruskog tima na ranijim pregovorima u Turskoj 2022., kada su Rusija i Ukrajina dogovorile primirje prije nego što je Boris Johnson intervenirao i nagovorio Ukrajince da nastave s borbom, i ponovno prošle godine, mogao bi signalizirati da Rusija očekuje da će se fokus pomaknuti sa sigurnosnih pitanja na šire točke prijepora između zaraćenih strana.

Nakon gotovo četiri godine rata i unatoč intenzivnim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča, kako opisuje, "besmisleno krvoproliće", Rusija i Ukrajina ne pronalaze zajednički jezik o ključnim pitanjima - teritoriju i kontrolom nad nuklearnom elektranom Zaporižja. 

Ukrajinski izvori ranije su kritizirali Medinskijev način pregovaranja, optužujući ga da ukrajinskom timu drži lekcije iz povijesti umjesto da se uključi u suštinske pregovore.

Rat u Ukrajini Rusko-ukrajinski pregovori Teritorijalni sporovi Vladimir Medinski Zaporiška nuklearna elektrana

