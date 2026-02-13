Rusija i Ukrajina pregovarat će u Ženevi sljedeći tjedan, ruska delegacija ima novog šefa

Povratak Vladimira Medinskog, koji je bio na čelu ruskog tima na ranijim pregovorima u Turskoj 2022., kada su Rusija i Ukrajina dogovorile primirje prije nego što je Boris Johnson intervenirao i nagovorio Ukrajince da nastave s borbom, i ponovno prošle godine, mogao bi signalizirati da Rusija očekuje da će se fokus pomaknuti sa sigurnosnih pitanja na šire točke prijepora između zaraćenih strana.