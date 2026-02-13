američki državni tajnik
Rubio uoči konferencije u Muenchenu: Mislim da je ovo presudan trenutak
Transatlantske veze suočavaju se s "presudnim trenutkom", no budućnost partnera će nastaviti biti isprepletena, kazao je američki državni tajnik Marco Rubio uoči Sigurnosne konferencije u Muenchenu (MSC) u petak, nakon godinu dana neviđenih previranja.
Na istom okupljanju glavnih sigurnosnih dužnosnika prošle godine, američki potpredsjednik JD Vance je napao europske saveznike, što je dovelo do niza nesuglasica pri čemu se činilo da Sjedinjene Američke Države nastoje rastaviti velik dio međunarodnog poretka koji su pomogle izgraditi.
Partneri Washingtona su posljedično gledali kako da djeluju neovisnije, a istovremeno očuvaju osnovu saveza s obzirom na to da se suočavaju s nizom prijetnji od ruskog rata u Ukrajini do ogromnih poremećaja u globalnoj trgovini.
"Mislim da je ovo presudan trenutak ... svijet se veoma brzo mijenja pred nama", kazao je Rubio prije svog putovanja u Muenchen.
"Stari svijet je prošlost, iskreno, svijet u kojem sam ja odrastao, a sada živimo u novoj eri geopolitike te ćemo svi trebati ponovo razmotriti kako ona izgleda i koja će biti naša uloga".
"(SAD) je duboko povezan s Europom, a naša je budućnost oduvijek bila isprepletena te će nastaviti biti takva", kazao je Rubio, potencijalni Vanceov suparnik na američkim predsjedničkim izborima 2028.
"Stoga samo moramo razgovarati o tome kako ta budućnost izgleda".
'Rušilačka politika' prijeti savezu
Ovogodišnji MSC se odvija u vrijeme višestrukih sukoba, uključujući ratove u Ukrajini, Gazi i Sudanu.
"Ne pamtim razdoblje kada smo imali više istovremenih ratova, kriza, i sukoba tih razmjera", kazao je Wolfgang Ischinger, bivši njemački diplomat i čelnik MSC-a.
Transatlantske veze su oduvijek bile temeljne za konferenciju koja je započela kao hladnoratovski forum za rasprave o zapadnoj obrani. No, naizgled neupitan nastavak suradnje je ugrozila, kako je Ischinger rekao, "rušilačka politika" u kojoj "je na dnevnom redu ekstenzivna destrukcija, a ne pažljive reforme i korekcije politika".
Američki predsjednik Donald Trump je svrgnuo venezuelskog predsjednika, drugim zemljama Latinske Amerike zaprijetio sličnim postupcima, uveo carine saveznicima i suparnicima te otvoreno govorio o aneksiji Grenlanda, što je potez koji bi zapravo doveo do kraja NATO-a.
Prošlogodišnji Vanceov govor na konferenciji, u kojem je optužio europske čelnike za cenzuriranje slobodnog govora i neuspjeh u obuzdavanju imigracije, bio je prekretnica u pogoršanju odnosa.
Grublji novi ton Trumpove administracije, uključujući upozorenje da Europi prijeti "civilizacijsko brisanje", uznemirio je saveznike Washingtona koji su obećali da će povećati izdvajanja za svoje vojske nakon višedesetljetnog zanemarivanja.
Međutim, trebat će više godina kako bi Europa prestala ovisiti o američkoj vojnoj podršci, a bez nje bi sada bila ranjiva ako se sukob s Rusijom zbog rata u Ukrajini nastavi.
Njemački šef diplomacije je u petak rekao da su nedavne izjave američkih dužnosnika prouzročile negativne reakcije unutar NATO-a.
"Ovaj savez je pod pritiskom. Postoji otuđenje, postoji negodovanje zbog nekih stvari koje čujemo iz Washingtona. O tome moramo ovdje zajedno razgovarati", kazao je Johann Wadephul za njemačku televiziju ARD.
Rekordan broj čelnika
Njemački kancelar Friedrich Merz će govorom u petak poslijepodne otvoriti konferenciju, a u Muenchenu se očekuje oko 70 šefova država i vlada te preko 140 ministara.
Među istaknutim sudionicima su kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i indijski šef diplomacije Subrahmanyam Jaishankar.
Christine Lagarde će biti prva predsjednica Europske središnje banke koja će se obratiti na događaju, što pokazuje da se napori da se europsko gospodarstvo učini otpornijim smatraju dijelom šire političke situacije.
Rusija ne šalje izaslanstvo, a forum je povukao svoje pozivnice za iranske dužnosnike nakon što je vlada u Teheranu prošlog mjeseca ugušila prosvjede u kojima je navodno ubijeno više tisuća ljudi. Međutim, očekuje se da će sin posljednjeg iranskog šaha održati govor na događaju.
