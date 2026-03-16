Šefica Trumpovog osoblja ima rak dojke: "Sjajna osoba i jedna od najjačih ljudi koje poznajem"

Šefica osoblja Bijele kuće Susie Wiles ima rak dojke, ali će ostati na svojoj dužnosti dok prima terapiju, objavio je u ponedjeljak predsjednik Donald Trump.
„Susie Wiles je nevjerojatna šefica osoblja, sjajna osoba i jedna od najjačih ljudi koje poznajem, ali nažalost dijagnosticiran joj je rani stadij raka dojke i odlučila je odmah se suočiti s tim izazovom, UMJESTO da čeka“, napisao je Donald Trump na društvenim mrežama, dodajući da je prognoza pozitivna, prenosi MS Now.
Trump je vijest objavio neposredno prije sastanka s članovima upravnog odbora Kennedy Centra kako bi razgovarali o njegovu planu da se ta institucija zatvori na dvije godine radi obnove. Wiles je sjedila pokraj njega noseći ružičasti sako, boju koja se povezuje s podizanjem svijesti o raku dojke.
Wiles obnaša tu dužnost otkako je Trump ponovno preuzeo dužnost u siječnju 2025., nakon što je vodila njegovu izbornu kampanju 2024. godine. Prije toga bila je izvršna direktorica Trumpova političkog odbora Save America PAC, osnovanog 2020. Također je radila na republikanskim kampanjama guvernera Floride Rona DeSantisa i senatora Ricka Scotta.
Wiles je otvoreno govorila u intervjuima za Vanity Fair objavljenima u prosincu, priznajući da se nije slagala s mnogim Trumpovim odlukama, uključujući uvođenje carina, traženje odmazde protiv političkih protivnika i pomilovanje nasilnih sudionika napada na Kapitol 6. siječnja 2021. Također je opisala predsjednika kao osobu koja „ima osobnost alkoholičara“.
Unatoč kontroverzama oko tog članka, Trump i članovi njegove administracije stali su u obranu Wiles. Potpredsjednik JD Vance, kojeg je Wiles u intervjuu nazvala „teoretičarom zavjera već desetljeće“, rekao je da su te primjedbe bile šala među prijateljima. Wiles je pak članke nazvala „napadačkim tekstom“.
