Dok su oči svijeta uprte u Iran, SAD i Izrael spremaju upad u još jednu zemlju

Iračani nisu imali žrtava samo u sukobu s izraelskim specijalcima. Brzo nakon početka rata, piše FT, pastir iz pustinje na jugu Iraka dojavio je da je uočio neoznačena vojna vozila i strane vojnike koji se spuštaju iz helikoptera. Irački vojnici krenuli su u patrolu u blizini saudijske granice i ubrzo su se našli pod paljbom: jedan je vojnik poginuo, a dvojica su ranjena. Nisu objavili tko su napadači, no FT piše da su to vjerojatno bili američki specijalci. Prema jednom izvoru, u Saudijskoj Arabiji su skupine iz Iraka izvele napad, pa su onda "strane snage prešle u Irak kako bi neutralizirale prijetnju". Američki vojni dužnosnik rekao je za FT da su provodili operacije u Iraku kao dio akcije u Iranu, ali isključivo u cilju obrane američkih trupa koje su napale grupe povezane s Iranom. Američki izvor negira da su se sukobili s regularnim iračkim snagama.