Sin osuđenog bivšeg brazilskog predsjednika najavio kandidaturu

Hina
06. pro. 2025. 08:35
Senator Flavio Bolsonaro, Brazil's former President Jair Bolsonaro's son, speaks to the members of the media
REUTERS/Jorge Silva/File Photo

Flavio Bolsonaro, najstariji sin bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, izjavio je u petak da će se sljedeće godine kandidirati za predsjednika zemlje i spriječiti aktualnog ljevičarskog predsjednika Luiza Inacija Lulu da Silvu da osvoji još jedan mandat.

„S velikom odgovornošću potvrđujem odluku najvećeg brazilskog političkog i moralnog vođe, Jaira Messiasa Bolsonara, da meni povjeri misiju nastavka našeg nacionalnog projekta“, napisao je na platformi X-u.

„Kad Bolsonaro nešto kaže, to i vrijedi“, rekao je Valdemar Costa Neto, predsjednik desničarske Liberalne stranke, potvrdivši odluku.

Iako se službeni kandidati stranaka ne biraju do sljedeće godine, Jair Bolsonaro i dalje ima značajan politički utjecaj unatoč tome što nema formalnu stranačku ulogu i što je u zatvoru.

U Brazilu bi se u listopadu 2026. trebali održati predsjednički izbori. Predsjednik Lula (80) planira ponovno se kandidirati unatoč poznoj dobi. Lula je vladao tom najvećom latinoameričkom zemljom od 2003. do 2011. i vratio se na dužnost na treći mandat početkom 2023.

Flavio Bolsonaro, 44-godišnji senator, dao je izjavu nekoliko dana nakon što je posjetio oca u sjedištu savezne policije u Braziliji.

Jair Bolsonaro služi zatvorsku kaznu od više od 27 godina nakon osuđujuće presude za pokušaj državnog udara.

Posljednjih mjeseci saveznici bivšeg predsjednika bore se za politički utjecaj u desničarskom taboru, a guverner Sao Paula Tarcisio de Freitas bio je među imenima koja su se spominjala za moguću kandidaturu.

Teme
Brazilski predsjednički izbori Jair Bolsonaro Liberalna stranka Lula da Silva Pokušaj državnog udara

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

