Sin osuđenog bivšeg brazilskog predsjednika najavio kandidaturu

Flavio Bolsonaro, najstariji sin bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, izjavio je u petak da će se sljedeće godine kandidirati za predsjednika zemlje i spriječiti aktualnog ljevičarskog predsjednika Luiza Inacija Lulu da Silvu da osvoji još jedan mandat.
„S velikom odgovornošću potvrđujem odluku najvećeg brazilskog političkog i moralnog vođe, Jaira Messiasa Bolsonara, da meni povjeri misiju nastavka našeg nacionalnog projekta“, napisao je na platformi X-u.
„Kad Bolsonaro nešto kaže, to i vrijedi“, rekao je Valdemar Costa Neto, predsjednik desničarske Liberalne stranke, potvrdivši odluku.
Iako se službeni kandidati stranaka ne biraju do sljedeće godine, Jair Bolsonaro i dalje ima značajan politički utjecaj unatoč tome što nema formalnu stranačku ulogu i što je u zatvoru.
U Brazilu bi se u listopadu 2026. trebali održati predsjednički izbori. Predsjednik Lula (80) planira ponovno se kandidirati unatoč poznoj dobi. Lula je vladao tom najvećom latinoameričkom zemljom od 2003. do 2011. i vratio se na dužnost na treći mandat početkom 2023.
Flavio Bolsonaro, 44-godišnji senator, dao je izjavu nekoliko dana nakon što je posjetio oca u sjedištu savezne policije u Braziliji.
Jair Bolsonaro služi zatvorsku kaznu od više od 27 godina nakon osuđujuće presude za pokušaj državnog udara.
Posljednjih mjeseci saveznici bivšeg predsjednika bore se za politički utjecaj u desničarskom taboru, a guverner Sao Paula Tarcisio de Freitas bio je među imenima koja su se spominjala za moguću kandidaturu.
