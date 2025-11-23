Bolsonaro skinuo elektroničku nanogicu zbog "halucinacije" i "paranoje"

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro u nedjelju je rekao da su lijekovi koje uzima kod njega izazvali "paranoju", zbog koje je zloupotrijebio svoju elektroničku nanogicu, stoji u dokumentu u koji je Reuters imao uvid, dan nakon što ga je savezna policija privela zbog potencijalne opasnosti od bijega.
Odvjetnici su odmah zatražili da Bolsonaro cijelu kaznu izdržava u kućnome pritvoru uz elektronički nadzor zbog navodnih zdravstvenih problema i potrebe za redovnim terapijama.
U subotu je sudac Vrhovnog suda Alexandre de Moraes odredio pritvor bivšemu desničarskom čelniku prije planiranog skupa njegovih pristaša ispred njegova doma, što bi, kako je rekao sudac moglo ugroziti policijski nadzor nad Bolsonarovim kućnim pritvorom.
U policijskom izvješću stoji i da je Bolsonarova električna nanogica oštećena.
Na saslušanju nakon privođenja i pritvora Bolsonaro je negirao da je kanio pobjeći iz kućnog pritvora ili ukloniti elektronički nadzor, stoji u policijskom izvješću te se dodaje kako je kazao da je doživio "halucinaciju" zbog koje je povjerovao da je u nadzornoj nanogici žica.
Sudac koji je nadzirao saslušanje odlučio je da treba ostati upolicijskom pritvoru jer su se tijekom uhićenja bivšega predsjednika poštovala sva zakonska pravila.
