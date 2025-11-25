Oglas

pokušaj puča

Bivši brazilski predsjednik počinje služiti zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara

author
Hina
|
25. stu. 2025. 20:46
Jair Bolsonaro
EVARISTO SA / AFP / EVARISTO SA / AFP

Brazilski Vrhovni sud u utorak je odredio bivšem predsjedniku Jairu Bolsonaru 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara.

Oglas

Sudac Alexandre de Moraes odmah nakon toga je naredio Jairu Bolsonaru da započne služenje kazne u sjedištu brazilske savezne policije u Brasiliji gdje je pritvoren od subote. Ranije u utorak, najviši sud zemlje formalno je zaključio Bolsonarov slučaj planiranja državnog udara, čime je njegova osuda postala konačna.

Bolsonaro je u rujnu osuđen na 27 godina i tri mjeseca zatvora zbog planiranja državnog udara nakon što je izgubio na predsjedničkim izborima 2022. od ljevičara Luiza Inacija Lule da Silve.

Bio je u kućnom pritvoru više od 100 dana u Braziliji zbog kršenja mjera opreza u zasebnom slučaju zbog navodnog traženja uplitanja Sjedinjenih Država u njegov slučaj.

Bolsonaro je porekao bilo kakvu namjeru bijega ili pokušaja uklanjanja nanogice. Svoje ponašanje pripisao je utjecaju mješavine antikonvulzivnih lijekova koje uzima zbog kroničnog štucanja, a zbog kojih je mislio da je uređaj za praćenje kretanja nosio opremu za prisluškivanje.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ