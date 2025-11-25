Bivši brazilski predsjednik počinje služiti zatvorsku kaznu zbog planiranja državnog udara

Sudac Alexandre de Moraes odmah nakon toga je naredio Jairu Bolsonaru da započne služenje kazne u sjedištu brazilske savezne policije u Brasiliji gdje je pritvoren od subote. Ranije u utorak, najviši sud zemlje formalno je zaključio Bolsonarov slučaj planiranja državnog udara, čime je njegova osuda postala konačna.