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18 mjeseci pregovora

Sirija postigla dogovor oko ruskih baza iz Asadove ere

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Hina
|
09. kol. 2026. 16:52
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A Russian military aircraft approaches the Hmeimim air base in Syria's coastal Latakia, Syria, December 15, 2024.
REUTERS/Umit Bektas/File Photo

Sirija i Rusija dogovorile su memorandum o razumijevanju o budućnosti ruskih baza u Tartusu i Hmeimimu nakon 18 mjeseci intenzivnih pregovora, priopćilo je u nedjelju sirijsko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi sirijska državna novinska agencija.

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Ministarstvo je navelo da će sirijska država preuzeti upravljanje civilnim objektima, uključujući zračnu luku Hmeimim i komercijalni vez u luci Tartus, što će omogućiti njihovu postupnu integraciju u civilnu upravu zemlje.

Vojni objekti prenamijenit će se u zajedničke centre za obuku i osposobljavanje prema novim aranžmanima koji čuvaju interese obiju strana i tranzicija bi se trebala dovršiti u roku od tri mjeseca.

Ruska pomorska baza u Tartusu i zračna baza Hmeimim već dugo su glavna vojna uporišta Moskve na Sredozemlju i Bliskom istoku.

Njihova budućnost predmet je pregovora s novim sirijskim vodstvom otkad je bivši predsjednik Bašar al-Asad svrgnut u prosincu 2024. godine.

Teme
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