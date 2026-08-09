Upozorenja su sve ozbiljnija: Drava na povijesno niskoj razini, Orljava na tri centimetra...

Posebno je nizak vodostaj na Orljavi kod Požege, koji je u nedjelju bio na tek tri centimetra. Portal 24sata izvijestio je i o problemima stanovnika podno Papuka kojima se bunari teško pune ili ostaju bez vode, dok su na dijelovima manjih vodotoka ostale tek lokvice. Vodočuvari i inženjeri Hrvatskih voda upozorili su da bi Orljava do kraja tjedna ili početkom idućeg mogla potpuno ostati bez vode.