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Pruga Rijeka - Zagreb

Novi incident. Teretni vlak HŽ-a prošao kroz crveno

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Hina
|
09. kol. 2026. 15:59
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Na zeljeznicko-cestovnom prijelazu Republike Austrije u blizini Zagreb Zapadnog kolodvora u tijeku su radovi na ugradnji mimoilazne ograde za pjesake i svjetlosno-zvucne signalizacije. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL (Ilustracija)

Teretni vlak HŽ Carga prošao je u nedjelju kroz crveno svjetlo na kolodvoru Škrljevo i nastavio vožnju prema putničkom vlaku koji je dolazio iz smjera Zagreba, no oba su vlaka pravodobno zaustavljena, a željeznički promet na toj je dionici obustavljen, izvijestila je HŽ Infrastruktura.

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Incident se dogodio u 13,06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, na pruzi Zagreb – Rijeka.

Teretni vlak trebao se zaustaviti u Škrljevu i pričekati križanje s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza, no prošao je signal koji je pokazivao crveno svjetlo.

Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, u skladu sa sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži.

Nakon isključenja napona oba su se vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti.

Željeznički promet između Škrljeva i Meje trenutačno je u prekidu.

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