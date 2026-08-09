Novi incident. Teretni vlak HŽ-a prošao kroz crveno

Sanjin Strukic/PIXSELL (Ilustracija)

Teretni vlak HŽ Carga prošao je u nedjelju kroz crveno svjetlo na kolodvoru Škrljevo i nastavio vožnju prema putničkom vlaku koji je dolazio iz smjera Zagreba, no oba su vlaka pravodobno zaustavljena, a željeznički promet na toj je dionici obustavljen, izvijestila je HŽ Infrastruktura.

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Incident se dogodio u 13,06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, na pruzi Zagreb – Rijeka.

Teretni vlak trebao se zaustaviti u Škrljevu i pričekati križanje s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza, no prošao je signal koji je pokazivao crveno svjetlo.

Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, u skladu sa sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži.

Nakon isključenja napona oba su se vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti.

Željeznički promet između Škrljeva i Meje trenutačno je u prekidu.