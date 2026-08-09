Oglas

od utorka

Plenković objavio nove cijene, pojeftinjuje gorivo

author author
N1 Info , Hina
|
09. kol. 2026. 17:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
311. Sinjska alka na Alkarskom trkalištu. Blazenko Boban i predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Što se tiče goriva, imam dobru vijest", kazao je Plenković upitan hoće li se i kako mijenjati cijene goriva.

Oglas

"Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i Vlada će sad reagirati, umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima", kazao je.

Vlada će s cijenama goriva odsad reagirati na tjednoj, a ne na dvotjednoj bazi

Tako da će, najavio je, sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade - euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama čak za 0,8 centi, tako da je to odlična vijest za vozače - od sutra je gorivo, i to svih pet energenata jeftinije.  

Na pitanje hoće li se susresti s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem po nekim temama ili samo protokolarno, odgovorio je: "Tu smo radi Alke", a na pitanje hoće li se njih dvojica rukovati rekao je: "Vidjet ćemo, koga to briga, to je baš 'najbitnija' stvar".

Teme
andrej plenković cijene goriva pojeftinjenje goriva regulacija cijena tjedna regulacija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ