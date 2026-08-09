Plenković objavio nove cijene, pojeftinjuje gorivo

Tako da će, najavio je, sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade - euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama čak za 0,8 centi, tako da je to odlična vijest za vozače - od sutra je gorivo, i to svih pet energenata jeftinije.