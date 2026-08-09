od utorka
Plenković objavio nove cijene, pojeftinjuje gorivo
"Što se tiče goriva, imam dobru vijest", kazao je Plenković upitan hoće li se i kako mijenjati cijene goriva.
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"Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i Vlada će sad reagirati, umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima", kazao je.
Vlada će s cijenama goriva odsad reagirati na tjednoj, a ne na dvotjednoj bazi
Tako da će, najavio je, sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade - euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, a plin u spremnicima i bocama čak za 0,8 centi, tako da je to odlična vijest za vozače - od sutra je gorivo, i to svih pet energenata jeftinije.
Na pitanje hoće li se susresti s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem po nekim temama ili samo protokolarno, odgovorio je: "Tu smo radi Alke", a na pitanje hoće li se njih dvojica rukovati rekao je: "Vidjet ćemo, koga to briga, to je baš 'najbitnija' stvar".
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