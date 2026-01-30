Oglas

"ujedinjenje teritorija"

Sirijska vlada i kurdski SDF objavili prekid vatre i dogovor o integraciji

Hina
30. sij. 2026. 10:54
Members of the Syrian Democratic Forces
AFP

Sirijska vlada i Sirijske demokratske snage (SDF) pod kurdskim vodstvom izjavile su u petak da su se dogovorile o sveobuhvatnom prekidu vatre i postupnoj integraciji vojnih i administrativnih tijela u sirijsku državu u sklopu širokog sporazuma.

Prema sporazumu, snage raspoređene duž bojišnica na sjeveru zemlje povući će se, a sigurnosne snage ministarstva unutarnjih poslova rasporedit će se u središta gradova Hasaka i Kamišli na sjeveroistoku, koje trenutno drži SDF. Lokalne sigurnosne snage bit će spojene.

Strane su objavile sporazum nakon što su sirijske vladine snage pod predsjednikom Ahmedom al-Šarom ovaj mjesec zauzele dijelove sjeverne i istočne Sirije od SDF-a, prisiljavajući kurdske snage na povlačenje u sve manju enklavu.

Sporazum uključuje formiranje vojne divizije koja će uključivati ​​tri brigade SDF-a, uz formiranje brigade za snage u gradu Kobaniju pod kontrolom SDF-a, poznatom i kao Ain al-Arab, koja će biti pridružena pokrajini Alep.

„Cilj sporazuma je ujediniti sirijski teritorij i postići punu integraciju u regiji jačanjem suradnje između uključenih strana i ujedinjavanjem napora za obnovu zemlje“, navodi se u sporazumu koji je objavio SDF.

Visoki dužnosnik sirijske vlade rekao je za Reuters da je sporazum konačan i postignut u četvrtak kasno navečer te da će provedba početi odmah.

Integracija sigurnosnih snaga Povlačenje snaga SDF Sirijska vlada Sirijski sporazum

