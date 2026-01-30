U Rusiji su vojnici koji se vraćaju s bojišta u Ukrajini povezani s porastom kriminala. Tijekom posljednje četiri godine, prema dostupnim podacima, više od tisuću ljudi ubijeno je ili ozlijeđeno u incidentima u koje su bili uključeni povratnici s ratišta, a zabilježen je i porast pljački te trgovine drogom.