Estonija zagovara uvođenje zabrane ulaska u Europsku uniju za bivše ruske vojnike koji su sudjelovali u ratu protiv Ukrajine, izjavio je 29. siječnja estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna.
"Imamo gotovo milijun boraca"
„Ne može postojati put od Buče do Bruxellesa“, rekao je Tsahkna novinarima u belgijskoj prijestolnici, dodavši da će prijedlog iznijeti na sastanku ministara vanjskih poslova EU-a kasnije istog dana.
Estonija, članica NATO-a koja graniči s Rusijom, početkom siječnja zabranila je ulazak u schengenski prostor za prvih 261 ruskih boraca. Tallinn sada poziva na koordinirani pristup na razini cijele Unije.
„U Rusiji imamo gotovo milijun boraca. Uglavnom je riječ o kriminalcima; to su vrlo opasni ljudi“, rekao je Tsahkna.
„Imamo informacije da će većina njih nakon rata pokušati doći u Europu. A Europa za to nije spremna.“
Jedan visoki estonski diplomat, koji je želio ostati anoniman, rekao je za Politico da su postojeći mehanizmi za identifikaciju i zabranu ulaska pojedinaca prespori i previše ovise o pojedinim državama, zbog čega Estonija zagovara snažniji i učinkovitiji model, prenosi Kyiv Independent.
Kallas: Mnoge države članice izrazile potporu zabrani ulaska
Drugi europski dužnosnik izjavio je da, iako Estonija ima pravo uvesti opću zabranu ulaska, takav bi potez bio znatno teže provediv u većini drugih država članica EU-a, koje bi morale pojedinačno navoditi svakog borca i priložiti potrebne dokaze.
Na upit novinara o tom prijedlogu, visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je da su „mnoge države članice“ izrazile potporu zabrani ulaska.
„To predstavlja jasnu sigurnosnu prijetnju Europi“, rekla je Kallas. „Ovo je jedan od koraka za koje se moramo pripremiti.“
Dodala je da će Unija nastaviti konzultacije s državama članicama kako bi se pripremila za razdoblje nakon eventualnog postizanja primirja.
U Rusiji su vojnici koji se vraćaju s bojišta u Ukrajini povezani s porastom kriminala. Tijekom posljednje četiri godine, prema dostupnim podacima, više od tisuću ljudi ubijeno je ili ozlijeđeno u incidentima u koje su bili uključeni povratnici s ratišta, a zabilježen je i porast pljački te trgovine drogom.
Rusija je u velikoj mjeri regrutirala osuđenike za rat u Ukrajini, nudeći im pomilovanja u zamjenu za služenje na bojištu.
