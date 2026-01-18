Sirijske snage koje se bore protiv kurda zauzele velika naftna i plinska polja

Vladin izvor rekao je da su kurdske snage poražene nakon napredovanja arapskih plemenskih boraca, što je omogućilo vladi i njezinim plemenskim saveznicima da uđu u dio teritorija dug više od 150 km duž istočne obale Eufrata koji se proteže od Baguza blizu iračke granice prema ključnim gradovima, uključujući al-Šuhail i Busajru.