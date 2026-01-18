Sirijske snage koje se bore protiv kurda zauzele velika naftna i plinska polja

Sirijske snage koje se bore protiv kurdskih snaga, koje podržava SAD, zauzele su naftno polje Omar, najveće u zemlji, i plinsko polje Conoco u istočnoj pokrajini Deir Zor dok savezničke arapske plemenske snage napreduju u naftom bogatom području uz granicu s Irakom, rekli su u nedjelju dužnosnici i sigurnosni izvori.
Oglas
Zauzimanje naftnih polja istočno od rijeke Eufrat, glavnog izvora prihoda za kurdske snage, veliki je udarac skupini, za koju su dužnosnici rekli da je lišila državu resursa koje je koristila kurdska milicija.
Sirijska vojska napreduje u pretežno arapskim područjima sjeveroistočne Sirije pod kontrolom Sirijskih demokratskih snaga (SDF) koje podržavaju SAD, unatoč američkim pozivima da se zaustavi njezino napredovanje.
Vladin izvor rekao je da su kurdske snage poražene nakon napredovanja arapskih plemenskih boraca, što je omogućilo vladi i njezinim plemenskim saveznicima da uđu u dio teritorija dug više od 150 km duž istočne obale Eufrata koji se proteže od Baguza blizu iračke granice prema ključnim gradovima, uključujući al-Šuhail i Busajru.
Kasno u subotu, vojska je također preuzela kontrolu nad sjevernim gradom Tabkom i susjednom branom, kao i nad glavnom branom Slobode, ranije poznatom kao brana Baat, zapadno od Rake.
Sirijske kurdske vlasti nisu priznale gubitak tih strateških lokacija, a ostalo je nejasno jesu li borbe još uvijek u tijeku.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas