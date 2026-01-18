"SVIJET SE KREĆE U DESNO"
Klasić: Plenković i Vučić imaju jednu zajedničku crtu - okružuju se slabijima od sebe
Povjesničar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Hrvoje Klasić smatra da je polarizacija unutar vladajuće Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) izraženija nego u samom hrvatskom društvu.
U razgovoru za N1 Srbija je također rekao da hrvatski premijer Andrej Plenković ima jednu zajedničku crtu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a to je da se okružuje ljudima koji su znatno slabiji od njega, kako mu u nekom trenutku ne bi predstavljali prijetnju.
"Moja nekakva insajderska informacija govori da premijer, odnosno predsjednik HDZ-a, ne priča s nekim svojim ministrima koji se u Hrvatskoj doživljavaju kao pripadnici desne struje unutar HDZ-a. Ja tvrdim da taj Plenkovićev odlazak na probu koncerta Marka Perkovića Tompsona i fotografiranje, kao i ovo što sada radi, više predstavlja zauzimanje pozicija u HDZ-u, odnosno dokazivanje - "ja sam dovoljno desno, nisu samo oni, i ja slušam Tompsona" - nego što se radi o iskrenom skretanju udesno", odgovorio je Klasić na pitanje o polarizaciji u hrvatskom društvu, imajući u vidu događanja u toj zemlji posljednjih nekoliko mjeseci.
"Hrvatska ima najslabiju ekstremnu desnicu"
Hrvoje Klasić izrazio je uvjerenje da će se to smiriti, dodavši da Hrvatska ima kapacitete i da se zna nositi s tim.
"Je li Hrvatska polarizirana? Pa jest kao i svako društvo koje je polarizirano. Mislim da je američko društvo trenutačno najpolariziranije, kao i njemačko i francusko. Kad pogledate, mislim da Hrvatska trenutačno u Europskoj uniji, u usporedbi s drugim zemljama, ima najslabiju ekstremnu desnicu, kada uspoređujete s AfD-om u Njemačkoj, Le Pen u Francuskoj ili Nizozemskom i Austrijom. U principu Hrvatska nema ekstremnu desnicu, Domovinski pokret je ušao u Sabor, pa su se odmah posvađali i stranka se raspala. Sad šute i više ništa od onoga što su govorili da će tražiti, više ne traže", istaknuo je Klasić.
Usporedio je medijsku sliku Srbije i Hrvatske navodeći da se u najgledanijim, najčitanijim i mainstream medijima u Srbiji "ne mogu čuti ljudi poput Dubravke Stojanović ili Milivoja Bešlina, kao ni čitav niz analitičara koji govore kao što on govori u Hrvatskoj".
Kada se pogledaju izborni rezultati u toj zemlji, kako navodi Klasić, broj birača ljevice i desnice gotovo je identičan.
"Ali zahvaljujući izbornom zakonu na državnoj razini HDZ odnosi pobjedu, ali ne znači da će to biti – u brojnim velikim gradovima HDZ nije na vlasti", navodi.
Klasić upozorava da situacija u cijelom svijetu pokazuje da se skreće udesno.
"Pa je i to u Hrvatskoj slučaj. Naravno da (situacija u Hrvatskoj) iz perspektive Srbije to može izgledati puno lošije i crnje. Međutim, kada pogledate da smo nedavno imali da su u Njemačkoj pohapšeni pripadnici specijalne vojske Njemačke koji su provodili neonacističke orgije i planirali rušenje vlasti, tako nešto ne mogu zamisliti da se dogodi u Hrvatskoj. Nažalost, situacija u svijetu ne ide na ruku normalnim ljudima, ali naše je da se borimo", poručio je.
Govoreći o životu u Hrvatskoj, Klasić je rekao da se živi bolje i da su plaće porasle, ali da su isto tako porasle i cijene. Dodaje i da sve manje Hrvata odlazi, kao što se prije 15 godina odlazilo u Irsku i Njemačku.
Hrvatska, prema njegovoj ocjeni, živi normalan život provincije Europske unije i postala je "dosadna europska zemlja".
Na pitanje ima li netko na hrvatskoj političkoj sceni potencijal da se profilira za sljedeće predsjedničke izbore i da parira popularnosti aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, a na kojima se Milanović više ne može kandidirati, Klasić odgovara da u ovom trenutku nema, ali da su predsjednički izbori još daleko.
"Najbolji primjer je Gordan Grlić Radman"
Ocijenio je da HDZ ima "nešto u sebi što ga uništava iznutra".
"Mislim da bi se netko mogao profilirati (na oporbenoj sceni), a u HDZ-u se ne može profilirati, jer Plenković ima jednu zajedničku crtu s Aleksandrom Vučićem, a to je što će se, možda čak i na štetu neke kvalitete, okruživati ljudima koji su mnogo slabiji od njega i koji su možda i intelektualno inferiorniji njemu kako mu u nekom trenutku ne bi ispali prijetnja ili pametniji od njega. Najbolji primjer je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman... Mislim da HDZ neće imati nikoga, to se pokazalo i na posljednjim izborima, gdje je u principu ta stranka gurnula da na izbore ide netko tko nije imao apsolutno nikakve šanse i čini mi se da je to s razlogom Plenković napravio, da stavi nekoga kao protukandidata Milanoviću baš zato da ne pobijedi. Vi nemate nikoga u HDZ-u tko bi intelektualno niti političkim kapacitetom mogao naslijediti Plenkovića na premijerskoj funkciji, a kamoli predsjedničkoj", ocijenio je Klasić.
Izbor Zorana Milanovića u dva navrata pokazuje, kako je istaknuo Klasić, da kada je država jedna izborna jedinica, ljevica ima neke šanse.
"Zoran, koliko ja znam, pričao sam s njim, ne planira se više baviti politikom. Meni je rekao da mu ne pada na pamet, da će čitati knjige i negdje se povući i živjeti, da mu se više to ne da... Do sada smo imali više predsjednika s ljevice nego s desnice, ako izuzmemo Tuđmana, nakon njegove smrti imali smo Stipu Mesića u dva mandata, Ivu Josipovića i Zorana Milanovića, jedino je Kolinda Grabar Kitarović bila s desnice", izjavio je Klasić.
Govoreći o političkom predstavniku Srba u Hrvatskoj, predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu, Klasić je naveo da se Pupovac nikada nije ogradio od izjave da se ljudi poput Plenkovića "suhim zlatom plaćaju".
"I da Hrvatska treba biti sretna što ima takvog HDZ-ovca na čelu. Znate, kada to kaže netko tko je politički predstavnik Srba i koji i dalje ne zaoštrava nikakvu retoriku, iako su izbačeni iz Vlade nauštrb Domovinskog pokreta, ali evo srpska zajednica u Hrvatskoj dobiva nikada veće novce od hrvatske države", navodi Klasić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare