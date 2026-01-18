Klasić: Plenković i Vučić imaju jednu zajedničku crtu - okružuju se slabijima od sebe

"Mislim da bi se netko mogao profilirati (na oporbenoj sceni), a u HDZ-u se ne može profilirati, jer Plenković ima jednu zajedničku crtu s Aleksandrom Vučićem, a to je što će se, možda čak i na štetu neke kvalitete, okruživati ljudima koji su mnogo slabiji od njega i koji su možda i intelektualno inferiorniji njemu kako mu u nekom trenutku ne bi ispali prijetnja ili pametniji od njega. Najbolji primjer je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman... Mislim da HDZ neće imati nikoga, to se pokazalo i na posljednjim izborima, gdje je u principu ta stranka gurnula da na izbore ide netko tko nije imao apsolutno nikakve šanse i čini mi se da je to s razlogom Plenković napravio, da stavi nekoga kao protukandidata Milanoviću baš zato da ne pobijedi. Vi nemate nikoga u HDZ-u tko bi intelektualno niti političkim kapacitetom mogao naslijediti Plenkovića na premijerskoj funkciji, a kamoli predsjedničkoj", ocijenio je Klasić.