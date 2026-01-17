Oglas

temelj dugoročnog zdravlja

Gastroenterolozi otkrili koja vrsta mesa je najgora za vaša crijeva

N1 Hrvatska
17. sij. 2026. 18:42
crijevo, crijeva, rak debelog crijeva, rak kolona
Shutterstock / Ilustracija

Zdrava crijeva iznimno su važna za naš organizam jer se ne radi samo o probavi. Ona su povezana sa zdravljem mozga, srca, imunološkog sustava i mnogočim drugim. Upravo zato stručnjaci naglašavaju da je briga o crijevima temelj dugoročnog zdravlja.

Kako bismo ih podržali, mnogo toga možemo učiniti sami, a pritom je prehrana od ključne važnosti – sve što jedemo ili pijemo može pomoći ili naštetiti našim crijevima. Treba dodati i da velik utjecaj imaju tjelesna aktivnost, genetika te način na koji se nosimo sa stresom. Ipak, prehrana ostaje najmoćnije oruđe.

Gastroenterolozi su za portal Parade.com objasnili kako strukturirati obroke za optimalno zdravlje crijeva, koju prehranu preporučuju te koju vrstu mesa savjetuju izbjegavati. Ako želite prilagoditi obroke zdravlju crijeva, prvi je korak prestati slagati tanjur s mesom u glavnoj ulozi, prenosi metropolitan.si.

"Na temelju brojnih istraživanja znamo da je pretežno biljna prehrana znatno bolja za zdravlje crijeva i opće zdravlje od prehrane u kojoj je meso glavno jelo“, kaže dr. Leybelis Padilla, gastroenterologinja.

Studija objavljena 2025. godine u časopisu Journal of Nutrition pokazala je da vegani i vegetarijanci imaju raznolikiji crijevni mikrobiom u usporedbi s osobama koje redovito konzumiraju meso. To je iznimno važno jer je upravo raznolik mikrobiom jedan od glavnih pokazatelja zdravih crijeva. Slične rezultate potvrdilo je i istraživanje iz 2024. godine, koje je obuhvatilo više od 700 sudionika i povezalo biljnu prehranu s boljim općim zdravljem.

Ovo je najgora vrsta mesa za zdravlje crijeva

Ako ste među onima koji ne mogu zamisliti život bez mesa, dobra je vijest da nisu sve vrste jednako problematične. No stručnjaci su složni u jednom – treba izbjegavati ultraprerađeno meso. U tu skupinu spadaju hrenovke, kobasice, slanina i razni suhomesnati proizvodi, koji se nalaze pri samom vrhu popisa namirnica najštetnijih za crijeva.

"Takvo meso sadrži nitrate koji mogu potaknuti upalu i povećati propusnost crijeva“, kaže dr. Parikh.

crijeva gastroenterolozi meso prehrana

