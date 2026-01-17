Gastroenterolozi otkrili koja vrsta mesa je najgora za vaša crijeva

Studija objavljena 2025. godine u časopisu Journal of Nutrition pokazala je da vegani i vegetarijanci imaju raznolikiji crijevni mikrobiom u usporedbi s osobama koje redovito konzumiraju meso. To je iznimno važno jer je upravo raznolik mikrobiom jedan od glavnih pokazatelja zdravih crijeva. Slične rezultate potvrdilo je i istraživanje iz 2024. godine, koje je obuhvatilo više od 700 sudionika i povezalo biljnu prehranu s boljim općim zdravljem.