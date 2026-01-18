Trump osniva svoj UN i za članstvo od država traži milijardu dolara?

Osnivanje Odbora za mir najavljeno je ovaj tjedan, nekoliko mjeseci nakon što je postignuto krhko primirje u Gazi, kao tijelo za nadzor demilitarizacije i obnove Gaze, kao i uspostavljanje prijelazne palestinske vlade. No, američki mediji na temelju nacrta povelje sada pišu da je Trump zamislio odbor kao instituciju sa širim ovlastima, svojevrsnu alternativu Ujedinjenim narodima, organizaciji koju dugo kritizira.