Snježna oluja nad istokom SAD-a, poslana upozorenja

Pixabay / Ilustracija

Milijuni Amerikanaca od središnjeg ravničarskog dijela do istočne obale SAD-a suočeni su s prijetnjom snježnih oluja, velikog snijega i ledene kiše do ponedjeljka, objavio je u subotu nacionalni meteorološki zavod (NWS).

Guverneri Kentuckyja i Virginije proglasili su izvanredno stanje uoči zimske oluje. “Oluja se još formira”, rekao je meteorolog Rich Bann iz NWS-a. “Predstavlja višestruke opasnosti, od obilnog snijega u ravnicama do značajne poledice koja prekriva ceste prema jugu zemlje.”

Dodao je da se upozorenja o zimskim vremenskim prilikama odnose na više od 60 milijuna ljudi u SAD-u ovog vikenda.

Na pojasu koji se proteže istočno od Nebraske i Kansasa preko Ohija, Indiane, jugozapadne Pennsylvanije i sjeverozapadne Virginije moglo se vidjeti do 30 cm snijega. Led bi mogao prekinuti strujne vodove i dovesti do kvarova.

Zimska ledena kiša i led pogodit će u nedjelju južni Missouri, Kentucky i Tennessee, rekao je Bann, što će vjerojatno učiniti ceste vrlo skliskima.

“U nekim područjima bit će gotovo nemoguće voziti”, rekao je.

Međunarodna zračna luka Kansas City u Missouriju privremeno je zatvorena od subote poslijepodne zbog brzog nakupljanja leda, objavili su dužnosnici na društvenim mrežama.

Bann je rekao da bi se oluja trebala premjestiti preko istočne obale do Atlantskog oceana do kasno u ponedjeljak, ali će novi udar arktičkog zraka donijeti žestoku hladnoću u dvije trećine SAD-a na istoku do sredine sljedećeg tjedna.

