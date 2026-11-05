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ZAMJENIK BAVARSKOG PREMIJERA

Šok u Njemačkoj: Visoki politički dužnosnik pronađen mrtav u hotelskoj sobi

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Hina
|
05. stu. 2026. 07:14
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njemačka, policija
Michaela STACHE / AFP)

Njemačka policija izvijestila je da istražuje iznenadnu smrt Huberta Aiwangera, zamjenika premijera savezne pokrajine Bavarske i čelnika jedne manje konzervativne stranke, čije je tijelo u srijedu navečer pronađeno u hotelskoj sobi u Berlinu.

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"Cilj istrage je utvrditi točan uzrok smrti i okolnosti u kojima je do nje došlo, kao i isključiti mogućnost da je u smrt umiješana treća osoba", navodi se u priopćenju berlinske policije i državnog odvjetništva. Više detalja nisu iznijeli.

"Iznenadna smrt Huberta Aiwangera užasna je tragedija. Svi smo duboko potreseni", izjavio je bavarski premijer Markus Söder u priopćenju objavljenom na internetskoj stranici bavarske vlade.

Aiwanger (55), koji je također obnašao dužnost bavarskog ministra gospodarstva i bio na čelu stranke Slobodni birači, boravio je u Berlinu povodom otvaranja stranačkog ureda u njemačkoj prijestolnici, no na događaju se nije pojavio jer se osjećao loše, izvijestio je list Bild.

Stranka Slobodni birači Bavarske od 2018. godine sudjeluje u koalicijskoj vladi s konzervativnom Kršćansko-socijalnom unijom (CSU).

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hubert aiwanger

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