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proslava pobjede na sp-u

Španjolci krenuli podići trofej, a onda se među njima pojavio Trump...

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N1 Info
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20. srp. 2026. 06:45
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reuters
REUTERS/Lee Smith

Donald Trump ponovno je izazvao nevjericu tijekom proslave jednog svjetskog naslova.

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Nakon što je Rodriju uručen trofej svjetskog prvaka, očekivalo se da će se američki predsjednik i čelnik FIFA-e Gianni Infantino povući s podija te prepustiti pozornicu španjolskim nogometašima.

Trump je, međutim, ostao stajati neposredno uz njih.

Dok je Rodri podizao pehar, a konfeti prekrili podij, Trump je pljeskao zajedno sa Španjolcima i tako završio u kadrovima njihove povijesne proslave. Tek potom se povukao i prepustio prvacima nastavak slavlja, piše L’Équipe, prenosi Tportal.

Prizor je podsjetio na finale prošlogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva. Trump je tada također ostao na podiju dok su nogometaši Chelseaja podizali trofej, što je izazvalo brojne reakcije.

Teme
dodjela trofeja donald trump fifa kršenje protokola nogomet

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