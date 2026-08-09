tijekom posjeta Beogradu
VIDEO / Uklonjena ogromna zastava Ukrajine iz centra Prištine, dan poslije izjave Zelenskog o Kosovu
Ogromna ukrajinska zastava, koja je četiri godine stajala u središtu Prištine kao znak solidarnosti s tom zemljom nakon početka ruske invazije, danas je uklonjena.
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Uklanjanje zastave uslijedilo je dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Beogradu potvrdio da Ukrajina nije promijenila svoj stav o nepriznavanju Kosova, što je izazvalo niz negativnih reakcija u Prištini, ali i službenu reakciju Tirane.
Za sada nema službenog objašnjenja zbog čega je zastava uklonjena, niti potvrde da je ta odluka povezana s jučerašnjom izjavom ukrajinskog predsjednika.
Zastava je bila postavljena u središtu Prištine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, kao jedan od javnih znakova potpore Ukrajini.
Kosovo se od početka rata snažno svrstalo uz Ukrajinu, uključujući uvođenje sankcija Rusiji, iako Ukrajina nije među državama koje su priznale Kosovo. Priština je, štoviše, neposredno nakon početka invazije pokrenula vlastitu kampanju lobiranja za prijem Kosova u NATO, ali i promjene na samom terenu – „jačanje granica sa sjevernim susjedom – ruskim posrednikom“.
Zelenski u Beogradu: Politika Ukrajine nije se promijenila
Zelenski je jučer, tijekom prvog posjeta Beogradu i zajedničke konferencije za novinare sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, upitan upravo o stavu Kijeva prema Kosovu.
„Istina je da smo imali iznimno iskrene, potpuno iskrene i otvorene razgovore te smo razgovarali o mnogim stvarima, kako onima koje su za javnost tako i onima koje nisu, ali vrlo je važno da imamo viziju partnerstva u tim pitanjima. To je vrlo važno“, kazao je.
Potom je govorio o Kosovu:
„Poštujemo teritorijalni integritet naših partnera, to je međunarodno pravo, to je naš stav u vezi s onim što ste rekli o jednostrano proglašenoj neovisnosti Kosova. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine nije se promijenila.“
Zelenski je taj stav povezao s odnosom Srbije prema teritorijalnom integritetu njegove zemlje.
„Jednako smo zahvalni našim partnerima na poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, uključujući, bez ikakve sumnje, Krim“, rekao je.
Pacolli: Duboko razočaravajuće
Izjava ukrajinskog predsjednika ubrzo je izazvala reakcije na Kosovu.
Bivši predsjednik Kosova Behgjet Pacolli ocijenio je Zelenskijevu poruku kao „duboko razočaravajuću“, podsjetivši na potporu koju je Kosovo pružalo Ukrajini.
„Gospodine Zelenski, vaša izjava da stav Ukrajine prema Kosovu ostaje nepromijenjen duboko je razočaravajuća. Kosovo je stajalo uz Ukrajinu i iskreno izražavalo žaljenje zbog patnji njezina naroda. Ako je ovo odgovor Ukrajine na tu solidarnost, doista je za žaljenje“, poručio je Pacolli.
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