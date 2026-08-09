nakon dvije nesreće
Pokrenut izvanredni nadzor u HŽ-u
Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu nakon sudara kod Škrinjara i novog ozbiljnog incidenta u Škrljevu.
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Jutarnji list doznaje da je na zahtjev potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor kod željezničkih prijevoznika HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz te kod upravitelja željezničke infrastrukture HŽ Infrastrukture.
Ministar Butković zatražio je nadzor nakon dvaju ozbiljnih događaja koji su se dogodili u samo dva dana – subotnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara te nedjeljnog prolaska teretnog vlaka kroz signal koji je zabranjivao daljnju vožnju u kolodvoru Škrljevo.
Ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa Želimir Delač odmah je pokrenuo izvanredni nadzor i od nadležnih suradnika zatražio da mu u najkraćem roku dostave planove njegova provođenja.
Izvanrednim nadzorom sada bi se trebale utvrditi sve okolnosti obaju događaja te eventualni propusti u željeničkom sustavu.
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