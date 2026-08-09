PZO
SAD ima problema s nedostatkom streljiva; Pentagon upalio uzbunu: "Moramo se dramatično ubrzati..."
Pentagon je pozvao američku obrambenu industriju da ubrza proizvodnju oružja kako bi pomogla obnoviti smanjene zalihe streljiva, uključujući i one iscrpljene tijekom rata s Iranom koji je još u tijeku.
Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell izjavio je u subotu da je Ministarstvo obrane aktivno usmjereno na povećanje nabave streljiva kako bi osiguralo „oružje koje je našim vojnicima potrebno, brzinom koju prijetnja zahtijeva“.
Potvrdio je da je Ministarstvo tijekom proteklog tjedna poduzelo korake za znatno ubrzavanje tog procesa, ali je inzistirao na tome da je riječ o dijelu šireg programa modernizacije koji je započeo prije petomjesečnog sukoba, piše Al Jazeera.
Zamjenik ministra obrane Steve Feinberg u srijedu je poslao dopis čelnicima obrambene industrije, dajući im najviše 21 dan da dostave planove kojima bi se omogućili „znatno brži i agresivniji rokovi isporuke i/ili povećanje proizvodnje ključnih kapaciteta“, navodi se u memorandumu do kojeg je došao The Washington Post.
„Razvojni ciklusi koji traju godinama nisu prihvatljivi“, napisao je Feinberg. „Moramo sada dramatično ubrzati rokove naših programa i proširiti proizvodne kapacitete.“
Memorandum dolazi u trenutku kada su nedavne borbe s Iranom dodatno iscrpile ionako smanjene zalihe naprednih američkih proturaketnih presretača. Stručnjaci upozoravaju da bi nestašica i ofenzivnog i obrambenog naoružanja mogla smanjiti sigurnost američkih snaga.
Smanjene zalihe presretača za sustave Patriot i THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) mogle bi prisiliti SAD i njegove bliskoistočne saveznike na preuzimanje većih rizika kako bi sačuvali postojeće kapacitete protuzračne obrane, navodi se u analizi Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), think tanka sa sjedištem u Washingtonu.
Primjerice, američke snage mogle bi ispaljivati manje presretačkih projektila na nadolazeće iranske dronove i projektile, čime bi se povećala mogućnost da neki od njih probiju obranu.
Američki predsjednik Donald Trump ljutito je reagirao na izvješća u javnosti o nestašici streljiva. U četvrtak je ponovno zanijekao da se SAD, nakon pet mjeseci rata, nalazi u bilo kakvom strateški nepovoljnom položaju kada je riječ o zalihama oružja.
„SAD raspolaže golemim količinama 'streljiva', osobito određenih vrsta“, napisao je Trump na svojem profilu na Truth Socialu.
Dodao je da se „velike količine proizvode i prema potrebi isporučuju SAD-u“ te da obrambeni proizvođači „grade najveći broj pogona i tvornica u povijesti naše zemlje“.
Parnell je u subotu potvrdio da je Feinbergov memorandum kojim se traži brzo povećanje proizvodnje oružja „stvaran“, dodajući da će on „poslužiti kao podloga za proračun za fiskalnu 2028. godinu koji će biti podnesen Kongresu radi financiranja te je u potpunosti u skladu s našim kontinuiranim nastojanjima da obnovimo obrambenu industrijsku bazu“.
Prijedlog zakona o obrambenoj potrošnji trenutačno je blokiran u američkom Kongresu. Zakonodavci su nezadovoljni Trumpovom vojnom akcijom protiv Irana i protive se zahtjevu Bijele kuće za znatnim povećanjem proračuna Pentagona na 1,5 bilijuna dolara, u odnosu na približno 900 milijardi dolara prošle godine.
Stručnjaci upozoravaju da će, čak i uz priljev dodatnog novca, vjerojatno biti potrebno najmanje tri godine kako bi se zalihe presretača Patriot i THAAD vratile na razine prije rata.
Broj presretača Patriot smanjio se s 2330 prije rata na 1030 u trenutku kada je u travnju na snagu stupilo primirje, procijenio je CSIS prošlog mjeseca. Nakon nedavnih borbi procjenjuje se da ih je ostalo između 759 i 827, što predstavlja smanjenje od najmanje 65 posto u odnosu na razdoblje prije početka sukoba.
Broj presretača THAAD smanjio se s 452 prije rata na između 232 i 262 početkom travanjskog primirja, navodi CSIS. SAD je nakon toga uspio djelomično obnoviti zalihe, na između 234 i 278 presretača.
Međutim, zalihe su i dalje najmanje 38 posto manje nego prije početka sukoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare