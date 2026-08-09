SAD ima problema s nedostatkom streljiva; Pentagon upalio uzbunu: "Moramo se dramatično ubrzati..."

Parnell je u subotu potvrdio da je Feinbergov memorandum kojim se traži brzo povećanje proizvodnje oružja „stvaran“, dodajući da će on „poslužiti kao podloga za proračun za fiskalnu 2028. godinu koji će biti podnesen Kongresu radi financiranja te je u potpunosti u skladu s našim kontinuiranim nastojanjima da obnovimo obrambenu industrijsku bazu“.