Španjolski željezničari počinju štrajk nakon nesreća: "Dosta je, umorni smo od sustava"

Zaposlenici španjolske željeznice u ponedjeljak su započeli trodnevni štrajk prosvjedujući protiv navodnog propadanja infrastrukture i nedovoljnog financiranja koje krive za dvije željezničke nesreće u kojima je u siječnju živote izgubilo 47 ljudi.
„Godinama tražimo bolje održavanje željeznica”, rekao je agenciji France Presse Daniel Hidalgo, glasnogovornik sindikata CGT.
„Željeznički radnici kažu 'dosta je', umorni su od sustava”, dodao je u izjavi na skupu u Madridu.
Sindikati upozoravaju da povećan promet stvara pritisak na željezničku mrežu.
„Prije deset godina smo prevozili oko deset milijuna putnika. Danas smo na između 22 i 23 milijuna”, naglasio je Arturo Vega iz sindikata CSIF, pozivajući na veće investicije i kontrole.
"Nedavne nesreće nisu izolirani incidenti: one su posljedica odluka koje prioritet daju rezovima i fragmentaciji usluge nauštrb sigurne i dobro upravljane javne željeznice", objašnjava se pak u letku sindikata CCOO.
U nesrećama u pokrajinama Andaluziji i Kataloniji u siječnju su poginula dvojica strojovođa i nekoliko desetaka putnika.
Veća nesreća dogodila se na vlaku iz Malage u Madrid kojemu su se odvojila zadnja tri vagona te prešla na suprotnu prugu, nakon čega je na njih naletio vlak iz suprotnog smjera pri brzini od 210 kilometara na sat. Pritom je poginulo najmanje 46 ljudi.
Španjolska ima najveću željezničku mrežu u Europi, drugu najveću na svijetu nakon Kine, piše Reuters.
