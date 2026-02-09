Oglas

NESLUŽBENE INFORMACIJE

Piletić odlazi iz vlade, već se zna ime novog ministra

N1 Hrvatska
09. velj. 2026. 17:12
Marin Piletić
Davor Puklavec/PIXSELL

Inkluzivni dodatak, kako doznaje neslužbeno naš reporter Ivan Hrstić, stajat će ministra Marina Piletića funkcije u vladi. Bit će to Alen Ružić, dosadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.

Upravni sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu kojom je odlučeno da socijalna služba mora nastaviti upravne postupke za priznavanje prava na inkluzivni dodatak - i nakon smrti podnositelja zahtjeva.

Ako se utvrdi da je preminula osoba ispunjavala uvjete, država će morati nasljednicima isplatiti zaostale iznose - od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

Kako je stigao velik broj tužbi s istom osnovom, sud je odlučio provesti takozvani ogledni predmet, dok su ostali postupci privremeno zaustavljeni.

Na Upravnom sudu u Zagrebu do danas je zaprimljena 291 tužba u upravnoj stvari inkluzivnog dodatka, ali sud nema evidenciju o tome koji broj od ukupno podnesenih tužbi se odnosi na obustavljene postupke zbog smrti stranke. U odnosu na presudu donesenu u oglednom sporu tuženik je podnio žalbu, pa se za sada radi o nepravomoćnoj presudi.

Ako prvostupanjska presuda postane pravomoćna sudska praksa Visokog upravnog suda biti će relevantna i za sve ostale činjenično i pravno slične predmete.

Teme
HDZ Ministarstvo socijalne politike i mladih inkluzivni dodatak marin piletić

