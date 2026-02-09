Piletić odlazi iz vlade, već se zna ime novog ministra

Na Upravnom sudu u Zagrebu do danas je zaprimljena 291 tužba u upravnoj stvari inkluzivnog dodatka, ali sud nema evidenciju o tome koji broj od ukupno podnesenih tužbi se odnosi na obustavljene postupke zbog smrti stranke. U odnosu na presudu donesenu u oglednom sporu tuženik je podnio žalbu, pa se za sada radi o nepravomoćnoj presudi.