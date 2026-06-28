Velika tragedija
Srušio se zrakoplov s padobrancima u Francuskoj, poginulo najmanje 11 ljudi
Jedanaestero ljudi poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u gradu Tomblaineu na sjeveroistoku Francuske u nedjelju, priopćile su mjesne vlasti.
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Zrakoplov je pripadao školi padobranstva. Pilot i svih 10 putnika - pet učenika i pet instruktora - poginuli su u nesreći, priopćile su vlasti.
Francuski ministar unutarnjih poslova na putu je prema mjestu nesreće, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.
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