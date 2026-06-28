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Velika tragedija

Srušio se zrakoplov s padobrancima u Francuskoj, poginulo najmanje 11 ljudi

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Hina
|
28. lip. 2026. 14:12
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Christian Hartmann/REUTERS

Jedanaestero ljudi poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u gradu Tomblaineu na sjeveroistoku Francuske u nedjelju, priopćile su mjesne vlasti.

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Zrakoplov je pripadao školi padobranstva. Pilot i svih 10 putnika - pet učenika i pet instruktora - poginuli su u nesreći, priopćile su vlasti.

Francuski ministar unutarnjih poslova na putu je prema mjestu nesreće, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

Teme
francuska padobranci

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