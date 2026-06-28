Srušio se zrakoplov s padobrancima u Francuskoj, poginulo najmanje 11 ljudi

Christian Hartmann/REUTERS

Jedanaestero ljudi poginulo je u zrakoplovnoj nesreći u gradu Tomblaineu na sjeveroistoku Francuske u nedjelju, priopćile su mjesne vlasti.

Podijeli

Oglas

Zrakoplov je pripadao školi padobranstva. Pilot i svih 10 putnika - pet učenika i pet instruktora - poginuli su u nesreći, priopćile su vlasti.

Francuski ministar unutarnjih poslova na putu je prema mjestu nesreće, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova.