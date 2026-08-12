Pag objavio rezultate analiza:"Nema razloga za paniku, PFAS nije pronađen u vodi"

Kvaliteta vode redovito se nadzire, a ispitivanjePFAS spojeva provodi se još od 2025. godine, prije nego što je njihovo praćenje postalo zakonska obveza. U dosad provedenim analizama nije utvrđena prisutnost PFAS spojeva, dok su rezultati analiza iz 2026. godine za praćene parametre bili unutar propisanih vrijednosti.