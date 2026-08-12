ISPITIVANJE KVALITETE
Pag objavio rezultate analiza:"Nema razloga za paniku, PFAS nije pronađen u vodi"
Grad Pag objavio je da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na njegovu području zdravstveno ispravna, nakon medijskih napisa o nezakonitom odlaganju otpada u Lici i mogućem utjecaju na podzemne vode.
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Grad Pag poručio je građanima da prema službenim rezultatima nadzora Vodovoda Hrvatsko primorje d.o.o. Senj nema razloga za zabrinutost kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti vode na području Paga.
Kvaliteta vode redovito se nadzire, a ispitivanjePFAS spojeva provodi se još od 2025. godine, prije nego što je njihovo praćenje postalo zakonska obveza. U dosad provedenim analizama nije utvrđena prisutnost PFAS spojeva, dok su rezultati analiza iz 2026. godine za praćene parametre bili unutar propisanih vrijednosti.
Nadzor uključuje i druge mikrobiološke, fizikalne i kemijske pokazatelje zdravstvene ispravnosti vode.
Gradonačelnik Paga Stipe Žunić poručio je da razumije zabrinutost građana zbog informacija koje posljednjih dana dolaze iz Like.
"Međutim, za područje Grada Paga imamo konkretne i službene rezultate koji potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode. Nema razloga za paniku. Istodobno, situaciju ćemo nastaviti odgovorno pratiti, a ukoliko to okolnosti budu zahtijevale, dodatno ćemo pojačati analizu vode. U suradnji s Vodovodom i nadležnim institucijama osigurat ćemo da građani pravodobno dobiju svaku novu i važnu informaciju", rekao je Žunić.
Iz Grada Paga građanima poručuju da je, prema trenutno dostupnim službenim analizama, voda iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Grada Paga zdravstveno ispravna.
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