Politico: Zelenski je na Balkanu napravio veliki politički promašaj

Status Kosova već je dugo jedna od omiljenih tema ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se njime koristio kako bi opravdao invaziju na Gruziju 2008. i aneksiju Krima 2014. godine. Kosovski ministar vanjskih poslova Glauk Konjufca rekao je da je stavove Zelenskog primio „sa žaljenjem“ te da takva retorika podsjeća na „ruske pokušaje pozivanja na Kosovo kao presedan“.