PODRŽALI GRLIĆA RADMANA
Branitelji iz BiH: Bošnjačka politika podsjeća na Miloševićev Memorandum
Hrvatske braniteljske udruge u BiH optužile su u srijedu političare iz bošnjačkih stranaka da s preglasavanjem i nametanjem političara Hrvatima provode politiku nalik onoj Slobodana Miloševića u bivšoj Jugoslaviji, reagirajući na njihove osude istupa hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.
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Grlić Radman ranije je poručio da se Hrvatska neće umoriti od upozoravanja na preglasavanje Hrvata u BiH i inzistiranja na njihovoj jednakopravnosti. Istaknuo je da bi uspostava hrvatske izborne jedinice Hrvatima omogućila izbor vlastitih političkih predstavnika, a ne bi vodila raspadu BiH.
Iz Koordinacije udruga Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH su ocijenili da reakcije političara bošnjačkih stranaka iz Sarajeva podsjećaju na poruke iz velikosrpskog programa Memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Tvrde da njihovi istupi pokazuju kako problem nije u izbornom modelu, nego u osporavanju prava Hrvata da kao konstitutivan narod biraju svoje političke predstavnike.
„Slobodan Milošević, kao udarna igla Memoranduma, također je tvrdio da brani državu i demokraciju, dok je zapravo rušio mehanizme ravnopravnosti, što je u konačnici dovelo do katastrofe“, navodi se u priopćenju.
Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je Grlić Radmana optužio za miješanje u unutarnje poslove BiH, a Konaković poručio da novih izbornih jedinica neće biti. Slaven Kovačević, kandidat DF-a Željka Komšića za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH na izborima ujesen je Radmanove prijedloge povezao s fašizmom ustvrdivši da je jedan od ciljeva presuđenog udruženog zločinačkog pothvata u Haagu bio „baš ovo što Grlić Radman danas zastupa“. Bosanskohercegovački šef diplomacije Elmedin Konaković je pak poručio da novih izbornih jedinica neće biti, kao i da je došlo vrijeme za „ravnopravnost Bošnjaka“.
Koordinacija je takve istupe ocijenila pokušajem stigmatiziranja zahtjeva Hrvata za jednakopravnošću i kriminaliziranja njegovih zagovornika, usporedivši ga s Miloševićevom propagandnom metodom proglašavanja političkih protivnika ekstremistima i neprijateljima države potkraj raspada Jugoslavije. U priopćenju se višestruki izbor Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva glasovima bošnjačkih birača uspoređuje i s Miloševićevim uspostavljanjem poslušne većine u Predsjedništvu bivše Jugoslavije preko predstavnika Srbije, Crne Gore, Vojvodine i Kosova.
„Kao što su odgovorili Miloševićevoj ratnoj mašineriji, Hrvati će se i danas demokratski, politički i svim legitimnim sredstvima obraniti od učenika iste politike majorizacije i hegemonije“, poručili su iz Koordinacije udruga Domovinskog rata HVO-a u BiH.
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