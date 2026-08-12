Branitelji iz BiH: Bošnjačka politika podsjeća na Miloševićev Memorandum

Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je Grlić Radmana optužio za miješanje u unutarnje poslove BiH, a Konaković poručio da novih izbornih jedinica neće biti. Slaven Kovačević, kandidat DF-a Željka Komšića za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH na izborima ujesen je Radmanove prijedloge povezao s fašizmom ustvrdivši da je jedan od ciljeva presuđenog udruženog zločinačkog pothvata u Haagu bio „baš ovo što Grlić Radman danas zastupa“. Bosanskohercegovački šef diplomacije Elmedin Konaković je pak poručio da novih izbornih jedinica neće biti, kao i da je došlo vrijeme za „ravnopravnost Bošnjaka“.