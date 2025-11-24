Stanovnici Berlina ne žele Olimpijske igre u svom gradu

Njemačka konfederacija olimpijskih sportova (DOSB) planira u trećem tromjesečju 2026. odlučiti koji će se grad ili regija kandidirati i za koje Ljetne igre. Razmatraju se kandidature za Olimpijske igre 2036., 2040. ili 2044., a u namjeru da se uključe u kandidaturu su iskazali gradovi Berlin, Hamburg i Muenchen te regija Rajna-Ruhr.