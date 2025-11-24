Stanovnici Berlina ne žele Olimpijske igre u svom gradu

Većina stanovnika Berlina ne želi da se grad kandidira za domaćinstvo Olimpijskih igara, prema anketi objavljenoj u ponedjeljak.
Čak 67 posto Anketu je naručio dnevnik Tagesspiegel, a u njoj se 67% ispitanika izjasnilo protiv kandidature za Olimpijske igre 2036., 2040. ili 2044., 27% je podržalo taj plan, a oko 6% je bilo neodlučno.
Odluka početkom 2025.
Njemačka konfederacija olimpijskih sportova (DOSB) planira u trećem tromjesečju 2026. odlučiti koji će se grad ili regija kandidirati i za koje Ljetne igre. Razmatraju se kandidature za Olimpijske igre 2036., 2040. ili 2044., a u namjeru da se uključe u kandidaturu su iskazali gradovi Berlin, Hamburg i Muenchen te regija Rajna-Ruhr.
Stanovnici Muenchena nedavno su podržali olimpijsku kandidaturu, dok će savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija 19. travnja održati referendum o tome treba li regija Rajna-Ruhr nastaviti taj proces.
Unatoč rezultatima ankete, berlinski olimpijski planeri ne sumnjaju da postoji snažna podrška gradskoj kandidaturi.
Kako poboljšati atmofesgeru u gradu?
"Fenomen je da se u Berlinu uvijek sve raspravlja nadugo i naširoko. Ali, na kraju se pojavljuje dinamika i veliki entuzijazam", rekao je za agenciju dpa olimpijski predstavnik Kaweh Niroomand.
Niroomand i predsjednik Berlinskog državnog sportskog saveza Thomas Haertel u ovoj fazi ne vide razloge za zabrinutost.
Haertel je rekao da druge ankete pokazuju veću razinu podrške kandidaturi Berlina za domaćinstvo Igara. Međutim, jasno je dao do znanja da "rezultati ankete znače da se još uvijek suočavamo s velikim izazovom i da moramo promijeniti javno mnijenje".
Niroomand je najavio nekoliko postupaka osmišljenih za poboljšanje atmosfere u gradu. Sve akcije planirane su za rujan 2026., kada će DOSB odlučiti o njemačkom gradu kandidatu.
Njemačka je bila domaćin Ljetnih ollimpijskih igara 1936. u Berlinu i 1972. u Muenchenu te Zimskih olimpijskih igara 1936. u Garmisch-Partenkirchenu. Nekoliko kandidatura od tada je propalo ili su zaustavljene referendumima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
