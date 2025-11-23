Vučić: Od jutros nemamo dobrih vijesti o NIS-u

Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da od jutros nema dobrih vijesti kada je u pitanju Naftna industrija Srbije i da će zato od 17 sati imati važan sastanak te poručio da će Srbija pronaći rješenje i u ovoj situaciji.
Predsjednik Vučić rekao je da predstoje još neki razgovori o NIS-u te da će o ishodu obavijestiti javnost u sljedećih 36 do 48 sati, izvijestio je RTS.
"Još imamo neke razgovore, ali sigurno ćemo izaći u javnost u sljedećih 36 sati, vidjet ćemo hoće li to biti danas ili sutra navečer ili u utorak malo ranije“, rekao je Vučić novinarima u razgovoru s građanima u selu Jaša Tomić kod Sečnja.
Predsjednik Vučić sastat će se danas u 17 sati s timovima zaduženima za energetsku stabilnost i sigurnost zemlje u Predsjedništvu Srbije.
