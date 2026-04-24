Stigao odgovor iz Londona: Ne možemo biti jasniji u svom stavu o Falklandu

Suverenitet Falklandskih otoka "pripada Ujedinjenom Kraljevstvu", priopćio je Downing Street nakon izvješća da bi SAD mogao preispitati svoj stav o britanskom pravu na taj teritorij.
Interni e-mail Pentagona, o kojem je izvijestio Reuters, sugerira da SAD razmatra opcije kažnjavanja NATO saveznika za koje smatra da nisu podržali njegov rat protiv Irana. Među razmatranim opcijama bilo je i traženje suspenzije Španjolske iz NATO-a zbog protivljenja ratu, piše BBC.
Glasnogovornik Pentagona nije komentirao postojanje e-maila, ali je rekao da će "osigurati da predsjednik ima vjerodostojne opcije kako bi naši saveznici prestali biti ‘papirnati tigar’ i počeli davati svoj doprinos".
"Kao što je predsjednik Trump rekao, unatoč svemu što su Sjedinjene Države učinile za svoje NATO saveznike, oni nisu bili uz nas", dodao je glasnogovornik.
Falklandski otoci, britanski prekomorski teritorij u jugozapadnom Atlantiku, i dalje su predmet spora o suverenitetu između Velike Britanije i Argentine.
Upitan o izvješću, glasnogovornik Downing Streeta u petak je rekao: "Falklandski otoci su ogromnom većinom glasali za ostanak britanski prekomorski teritorij i uvijek smo podržavali pravo otočana na samoodređenje te činjenicu da suverenitet pripada Ujedinjenom Kraljevstvu."
Dodao je da vlada "ne može biti jasnija u svom stavu" te da je "suverenitet u rukama UK-a, a pravo otočana na samoodređenje je ključno".
"Nikakve promjene neće biti", rekao je, dodajući da je taj stav jasno i dosljedno komuniciran svim američkim administracijama.
Prethodne američke administracije formalno su priznavale britansku de facto upravu nad otocima, ali nisu zauzimale službeni stav o suverenitetu.
"Falklandski otoci imaju potpuno povjerenje u predanost britanske vlade da će štititi naše pravo na samoodređenje", priopćila je otočna vlada.
Iako Bijela kuća još nije komentirala izvješće, ono bi moglo dodatno pogoršati odnose između SAD-a i UK-a u vrijeme diplomatskih napetosti.
Trump je ranije rekao da nije zadovoljan razinom britanske podrške u ratu protiv Irana, dok je premijer Keir Starmer ponovio da Britanija neće biti uvučena u širi sukob.
U međuvremenu, dužnosnik NATO-a, reagirajući na navode da bi SAD mogao tražiti izbacivanje Španjolske iz saveza, rekao je da osnivački ugovor NATO-a "ne predviđa mogućnost suspenzije ili izbacivanja članica".
Ranije je španjolski premijer Pedro Sánchez rekao: "Ne radimo na temelju e-mailova. Radimo na temelju službenih dokumenata i službenih stavova vlade SAD-a."
