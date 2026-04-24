Interni mail otkriva kako Pentagon planira kazniti neposlušne saveznike: Na meti Španjolska i Britanija

Na internetskoj stranici State Departmenta navodi se da otocima upravlja Ujedinjeno Kraljevstvo, ali ih i dalje potražuje Argentina, čiji je libertarijanski predsjednik Javier Milei saveznik Trumpa. Britanija i Argentina vodile su kratki rat 1982. godine oko tih otoka, nakon neuspjelog pokušaja Argentine da ih preuzme. Oko 650 argentinskih vojnika i 255 britanskih vojnika poginulo je prije nego što se Argentina predala.