Interni mail otkriva kako Pentagon planira kazniti neposlušne saveznike: Na meti Španjolska i Britanija
Jedna od opcija u e-poruci predviđa suspenziju "problematičnih“ zemalja s važnih ili prestižnih pozicija u NATO-u, rekao je dužnosnik.
Interna e-poruka Pentagona iznosi opcije kojima bi Sjedinjene Države mogle kazniti NATO saveznike za koje smatraju da nisu podržali američke operacije u ratu s Iranom, uključujući suspenziju Španjolske iz saveza i preispitivanje američkog stava prema britanskom zahtjevu za Falklandske otoke, rekao je američki dužnosnik za Reuters.
Opcije politike detaljno su opisane u bilješci koja izražava frustraciju zbog navodne nespremnosti ili odbijanja nekih saveznika da Sjedinjenim Državama odobre pristup, baziranje i prava preleta – poznato kao ABO – za rat s Iranom, rekao je dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi opisao sadržaj e-poruke.
U e-poruci se navodi da je ABO "tek apsolutni minimum za NATO“, prema riječima dužnosnika, koji je dodao da su opcije kružile na visokim razinama u Pentagonu.
Suspenzija "problematičnih“ zemalja
Jedna od opcija u e-poruci predviđa suspenziju "problematičnih“ zemalja s važnih ili prestižnih pozicija u NATO-u, rekao je dužnosnik.
Predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao NATO saveznike jer nisu poslali svoje mornarice kako bi pomogli u otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je zatvoren za globalni pomorski promet nakon početka zračnog rata 28. veljače.
Također je izjavio da razmatra povlačenje iz saveza.
"Zar ne biste i vi da ste na mom mjestu?“ upitao je Trump Reuters u intervjuu 1. travnja, odgovarajući na pitanje je li povlačenje SAD-a iz NATO-a mogućnost.
No, e-poruka ne sugerira da bi Sjedinjene Države to trebale učiniti, rekao je dužnosnik. Također ne predlaže zatvaranje baza u Europi.
Dužnosnik je odbio reći uključuju li opcije očekivano smanjenje američkih snaga u Europi.
Na upit za komentar o e-poruci, glasnogovornik Pentagona Kingsley Wilson odgovorio je: "Kao što je predsjednik Trump rekao, unatoč svemu što su Sjedinjene Države učinile za svoje NATO saveznike, oni nisu bili uz nas.“
"Ministarstvo obrane pobrinut će se da predsjednik ima vjerodostojne opcije kako bi osigurao da naši saveznici više ne budu papirnati tigar, već da odrade svoj dio. Nemamo daljnjih komentara o internim raspravama u tom smislu“, rekao je Wilson.
Na meti Španjoska i Velika Britanija
Američko-izraelski rat s Iranom otvorio je ozbiljna pitanja o budućnosti 76 godina starog saveza i izazvao dosad neviđenu zabrinutost da Sjedinjene Države možda neće priskočiti u pomoć europskim saveznicima u slučaju napada, kažu analitičari i diplomati.
Britanija, Francuska i druge zemlje tvrde da bi pridruživanje američkoj pomorskoj blokadi značilo ulazak u rat, ali da bi bile spremne pomoći u održavanju otvorenog tjesnaca nakon trajnog primirja ili završetka sukoba.
No, dužnosnici Trumpove administracije naglašavaju da NATO ne može biti jednosmjerna ulica.
Izrazili su frustraciju prema Španjolskoj, gdje je socijalističko vodstvo izjavilo da neće dopustiti korištenje svojih baza ili zračnog prostora za napad na Iran. Sjedinjene Države imaju dvije važne vojne baze u Španjolskoj: pomorsku bazu Rota i zračnu bazu Morón.
Opcije politike navedene u e-poruci imale bi za cilj poslati snažan signal NATO saveznicima kako bi se „smanjio osjećaj povlaštenosti među Europljanima“, rekao je dužnosnik sažimajući sadržaj e-poruke.
Opcije iznesene u e-poruci imale bi za cilj poslati snažan signal NATO saveznicima, dok bi opcija suspenzije Španjolske iz saveza imala ograničen učinak na američke vojne operacije, ali bi simbolički bila vrlo značajna.
Dužnosnik nije otkrio kako bi Sjedinjene Države mogle provesti suspenziju Španjolske iz saveza, a Reuters nije mogao odmah utvrditi postoji li u NATO-u uopće mehanizam za takav potez.
Memorandum također uključuje opciju razmatranja ponovne procjene američke diplomatske podrške dugogodišnjim europskim „imperijalnim posjedima”, poput Falklandskih otoka u blizini Argentine.
Na internetskoj stranici State Departmenta navodi se da otocima upravlja Ujedinjeno Kraljevstvo, ali ih i dalje potražuje Argentina, čiji je libertarijanski predsjednik Javier Milei saveznik Trumpa. Britanija i Argentina vodile su kratki rat 1982. godine oko tih otoka, nakon neuspjelog pokušaja Argentine da ih preuzme. Oko 650 argentinskih vojnika i 255 britanskih vojnika poginulo je prije nego što se Argentina predala.
Hegseth: Nemamo puno od Saveza
Trump je više puta vrijeđao britanskog premijera Keira Starmera, nazivajući ga kukavicom zbog odbijanja da se pridruži američkom ratu s Iranom, poručivši mu da „nije Winston Churchill” te opisujući britanske nosače zrakoplova kao „igračke”.
Britanija u početku nije odobrila zahtjev SAD-a da dopusti korištenje svojih baza za napade na Iran, no kasnije je pristala na obrambene misije usmjerene na zaštitu stanovnika regije, uključujući britanske državljane, tijekom iranskih odmazdi.
Obraćajući se novinarima u Pentagonu ranije ovog mjeseca, ministar obrane Pete Hegseth rekao je da je rat s Iranom „mnogo toga razotkrio”, napominjući da iranski projektili dugog dometa ne mogu dosegnuti Sjedinjene Države, ali mogu Europu.
“Dobivamo pitanja, prepreke ili oklijevanja… Nemate puno od saveza ako imate zemlje koje nisu spremne stati uz vas kada vam trebaju”, zaključio je Hegseth.
