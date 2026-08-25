SNAŽNO NEVRIJEME
VIDEO / Oluja u Španjolskoj: Bujice nosile ljude, tuča napravila kaos, "mini-tsunami" potopio plaže
Snažna oluja praćena obilnom kišom i krupnom tučom pogodila je Tarragonu i okolna turistička mjesta u Španjolskoj, izazvavši poplave, veliku materijalnu štetu i niz intervencija hitnih službi.
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Snimke s društvenih mreža pokazuju bujice koje su ulice pretvorile u rijeke. Na jednoj se vidi muškarac kojeg voda nosi zajedno s prevrnutim mopedom, dok mu prolaznik pokušava pomoći s nogostupa.
U središtu Tarragone urušio se dio krova trgovačkog centra, a snažna tuča, prema medijskim izvješćima, usmrtila je velik broj ptica. Hitne službe zaprimile su više od tisuću poziva zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih vozila, dok je dio stanovništva ostao bez struje.
Meteorološki tsunami
U mjestu Roda de Berà ozlijeđeno je 11 osoba. Najteže je stradala 18-godišnjakinja koja se bori za život nakon što se na nju i još dvije osobe srušio obalni zid. U Tarragoni su hospitalizirane još tri osobe, javljaju španjolski mediji.
Nevrijeme je pogodilo i Baleare, gdje je zabilježen meteorološki fenomen poznat kao rissaga – nagla promjena razine mora izazvana promjenama atmosferskog tlaka, svojevrsni meteorološki tsunami.
#Clima #MedioAmbiente || Temporal extremo en Europa ⚠️ La península ibérica y la fachada atlántica registran una fuerte inestabilidad atmosférica debido al avance de borrascas atlánticas que ponen fin a los recientes episodios de calor extremo, dejando estragos como el tornado en… pic.twitter.com/1HRdTArmxH— VALE TV, Red Canal 5 (@ValeTVCanal5) August 24, 2026
U San Antoniju na Ibizi nagli porast mora poplavio je plažu s'Arenal. Valovi su odnijeli ugostiteljsku i drugu opremu pripremljenu za večernji koncert, koji je potom otkazan. Slični prizori zabilježeni su i u lukama na Mallorci i Menorci, gdje su se valovi prelijevali preko šetnica i terasa.
Zbog opasnih vremenskih uvjeta na tom području i jugu Francuske otkazana je i treća etapa biciklističke utrke Vuelta a España.
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