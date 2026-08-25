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SNAŽNO NEVRIJEME

VIDEO / Oluja u Španjolskoj: Bujice nosile ljude, tuča napravila kaos, "mini-tsunami" potopio plaže

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N1 Info
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25. kol. 2026. 14:34
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Screenshot Vale TVCanal 5
Screenshot Vale TVCanal 5

Snažna oluja praćena obilnom kišom i krupnom tučom pogodila je Tarragonu i okolna turistička mjesta u Španjolskoj, izazvavši poplave, veliku materijalnu štetu i niz intervencija hitnih službi.

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Snimke s društvenih mreža pokazuju bujice koje su ulice pretvorile u rijeke. Na jednoj se vidi muškarac kojeg voda nosi zajedno s prevrnutim mopedom, dok mu prolaznik pokušava pomoći s nogostupa.

U središtu Tarragone urušio se dio krova trgovačkog centra, a snažna tuča, prema medijskim izvješćima, usmrtila je velik broj ptica. Hitne službe zaprimile su više od tisuću poziva zbog poplavljenih podruma, srušenih stabala i oštećenih vozila, dok je dio stanovništva ostao bez struje.

https://x.com/Info_meteocat/status/2091921007594344849?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2091921007594344849%7Ctwgr%5E10316c151e9ea9035cb05fa12ab2ec0f466abd86%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jutarnji.hr%2Fvijesti%2Fsvijet%2Ftarragona-bujice-tuca-baleare-mini-tsunamiji-rissagues-spanjolska-15740196

Meteorološki tsunami

U mjestu Roda de Berà ozlijeđeno je 11 osoba. Najteže je stradala 18-godišnjakinja koja se bori za život nakon što se na nju i još dvije osobe srušio obalni zid. U Tarragoni su hospitalizirane još tri osobe, javljaju španjolski mediji.

Nevrijeme je pogodilo i Baleare, gdje je zabilježen meteorološki fenomen poznat kao rissaga – nagla promjena razine mora izazvana promjenama atmosferskog tlaka, svojevrsni meteorološki tsunami.

U San Antoniju na Ibizi nagli porast mora poplavio je plažu s'Arenal. Valovi su odnijeli ugostiteljsku i drugu opremu pripremljenu za večernji koncert, koji je potom otkazan. Slični prizori zabilježeni su i u lukama na Mallorci i Menorci, gdje su se valovi prelijevali preko šetnica i terasa.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta na tom području i jugu Francuske otkazana je i treća etapa biciklističke utrke Vuelta a España.

https://x.com/Info_meteocat/status/2091921007594344849?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2091921007594344849%7Ctwgr%5E10316c151e9ea9035cb05fa12ab2ec0f466abd86%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jutarnji.hr%2Fvijesti%2Fsvijet%2Ftarragona-bujice-tuca-baleare-mini-tsunamiji-rissagues-spanjolska-15740196

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Teme
baleari klimatske promjene meteorološki tsunami oluja tuča španjolska

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