Bosanac: HDZ i EPP su uklonili Hrvatsku i PFAS iz rasprave o otpadu u Europskom parlamentu

"Dobar je svaki napor da se razriješi ova situacija, ali mi debelo kasnimo. Frapiralo me da smo višestruko uvećali uvoz otpada u Hrvatsku, iako nemamo infrastrukturu za prihvat, pa naravno da će onda završavati u prirodi. Godinama se nije radilo na izgradnji infrastrukture. Privatni sektor je tu lobirao i imao svoje interese. Italija ima istražno povjerenstvo koje se samo bavi ilegalnim odlaganjem otpada I otpadnom mafijom. Zatražio sam da se barem privremno stane s uvozom otpada – za to trebamo suglasnost Komisije, vidjet ćemo u četvrtak kakav ćemo odgovor dobiti. Kako je bilo moguće da Hrvatska ovako olabavi kriterije, je li time kršena europska direktiva?...", kazao je Bosanac.