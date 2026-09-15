"MALI, PODLI TRIKOVI"
Bosanac: HDZ i EPP su uklonili Hrvatsku i PFAS iz rasprave o otpadu u Europskom parlamentu
Hrvatski europarlamentarac Gordan Bosanac (Možemo) našoj je Maji Štrbac u Bruxellesu otkrio kako je EPP odbio raspravu o odlaganju ilegalnog otpada u Gospiću, zbog čega su Gospićani odustali od putovanja u centar EU-a
Bosanac je ranije priopćio da su HDZ i Europska pučka stranka (EPP) pokušali "okljaštriti" raspravu o opasnom otpadu u Gospiću, kad je već nisu uspjeli u potpunosti odbiti.
“Kad je moj prijedlog o raspravi o utjecaju PFAS-a iz otpada na zdravlje i ilegalnom skadištenju otpada s obzirom na slučaj iz Hrvatske, došao na sjednicu šefova stranaka, odnosno klubova zastupnika, EPP je tražio da se makne riječ PFAS i referenca na Hrvatsku. Na neki su način 'očistili' raspravu i postigli da se načelno govori o zdravlju ljudi i otpadu', naglasio je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Gordan Bosanac.
"Plenković želi sanirati političku štetu"
Dodao je i kako ga je "stvarno iznenadilo" što je predstavnica EPP-a glasala protiv uvrštenja u hitnu predstavke Gospićana Odboru za predstavke EP-a.
Komentirajući tvrdnje HDZ-ove europarlamentarke Nikoline Brnjac da se Hrvatska neće spominjati jer se EPP želi baviti problemom odlaganja ilegalnog otpada na razini cijele Europe, Bosanac je rekao da je njegov prijedlog bio inicijalno široko postavljen.
"Htio sam da se raspravlja o tome što se kod nas događa i kako su zakazale direktive koje je Hrvatska donijela, kao i inspekcijski nadzor te da se raspravlja i o korupciji. Iz ovoga je cijela Europska unija trebala svladati lekciju. O migracijama se raspravlja na temelju događanja u španjolskoj Ceuti, to EPP nije zaustavio i tu konkretan primjer, konkretno mjesto i država im mogu biti povod. Andrej Plenković si želi saniratii političku štetu", istaknuo je Bosanac.
Dodao je kako je to pogrešno jer je ovo "prilika da napravimo nešto dobro i za Hrvatsku na europskoj razini i vidimo što se može unaprijediti u EU, kako ojačati Europol i zaustaviti otpadnu mafiju na europskoj razini.
Hoće li se privremeno zaustaviti uvoz otpada u Hrvatsku?
Komentirao je i vladino osnivanje Znanstvenog savjeta zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
"Dobar je svaki napor da se razriješi ova situacija, ali mi debelo kasnimo. Frapiralo me da smo višestruko uvećali uvoz otpada u Hrvatsku, iako nemamo infrastrukturu za prihvat, pa naravno da će onda završavati u prirodi. Godinama se nije radilo na izgradnji infrastrukture. Privatni sektor je tu lobirao i imao svoje interese. Italija ima istražno povjerenstvo koje se samo bavi ilegalnim odlaganjem otpada I otpadnom mafijom. Zatražio sam da se barem privremno stane s uvozom otpada – za to trebamo suglasnost Komisije, vidjet ćemo u četvrtak kakav ćemo odgovor dobiti. Kako je bilo moguće da Hrvatska ovako olabavi kriterije, je li time kršena europska direktiva?...", kazao je Bosanac.
Napomenuo je i da se EPP poslužio "malim, podlim trikom" pa je raspravu o otpadu stavio u 15 sati, kad se vode marginalne rasprave jer se svi razbježe kućama.
Na inicijativu Zelenih, Gospićani su ljetos poslali uzorke krvi na testiranje u Bruxelles, a 30. rujna bi trebali biti poznati rezultati testiranja na PFAS, koje je provođeno na razini EU-a.
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