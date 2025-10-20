Prema novim pravilima, kandidati za vozače morat će tijekom polaganja teorijskog i praktičnog ispita pokazati da poznaju rizike za ranjive sudionike u prometu – pješake, bicikliste i vozače skutera. Uz to, budući vozači morat će znati sigurno koristiti mobitel u vožnji, razumjeti sustave za pomoć u vožnji koji se nalaze u modernim automobilima, pravilno otvarati vrata vozila te znati voziti po snijegu i skliskim cestama. Poseban naglasak stavlja se i na svjesnost o opasnostima tzv. mrtvog kuta.