Europski parlament u utorak će potvrditi nova pravila o vozačkim dozvolama, a već ih je odobrilo Vijeće Europske unije. Promjene donose značajne novosti za nove vozače, ali i modernizaciju sustava uvođenjem digitalne vozačke dozvole, dostupne na pametnim telefonima
Prema novim pravilima, kandidati za vozače morat će tijekom polaganja teorijskog i praktičnog ispita pokazati da poznaju rizike za ranjive sudionike u prometu – pješake, bicikliste i vozače skutera. Uz to, budući vozači morat će znati sigurno koristiti mobitel u vožnji, razumjeti sustave za pomoć u vožnji koji se nalaze u modernim automobilima, pravilno otvarati vrata vozila te znati voziti po snijegu i skliskim cestama. Poseban naglasak stavlja se i na svjesnost o opasnostima tzv. mrtvog kuta.
Digitalna vozačka postaje standard u EU-u
Jedna od najvećih promjena je uvođenje digitalne vozačke dozvole, koju će vozači moći imati na svojim pametnim telefonima. Takva dozvola postat će standard u Europskoj uniji, a države članice imat će pet i pol godina za njezinu implementaciju. Ipak, vozači će imati pravo zatražiti i fizičku verziju vozačke dozvole ako to žele, piše tportal.
Probno razdoblje i stroža pravila za nove vozače
Po prvi put se uvodi i probno razdoblje od najmanje dvije godine za sve nove vozače. Tijekom tog razdoblja primjenjivat će se stroža pravila i kazne za prekršaje poput vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenja sigurnosnog pojasa ili sustava za zaštitu djece.
Nove odredbe obuhvaćaju i profesionalne vozače; radi manjka vozača smanjuje se dobna granica za dozvolu za vožnju kamiona s 21 na 18 godina, a za autobuse s 24 na 21 godinu, uz uvjet da kandidati imaju potvrdu o profesionalnim kompetencijama.
Vremensko razdoblje važenja vozačkih dozvola za motore i automobile propisano je na 15 godina, s mogućnošću da države smanje taj rok na 10 godina ako vozačka službeno može zamijeniti osobnu iskaznicu. Vozači kamiona i autobusa morat će obnavljati dozvole svakih pet godina, dok države članice mogu skratiti rok za vozače starije od 65 godina.
Države imaju četiri godine za prilagodbu
Prije izdavanja prve vozačke dozvole novi vozači morat će proći liječnički pregled, uključujući pregled vida i kardiovaskularnog stanja. Alternativa liječničkom pregledu može biti samoprocjena zdravstvenog stanja, ovisno o nacionalnim propisima.
Dogovoreni tekst direktive stupit će na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu EU-a, a države članice imat će četiri godine da prenesu odredbe u svoja nacionalna zakonodavstva.
Nova pravila o vozačkim dozvolama dio su šireg europskog plana za povećanje sigurnosti na cestama i digitalizaciju administrativnih postupaka unutar Europske unije.
