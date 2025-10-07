Povjesničar Tvrtko Jakovina, bio je gost N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao dvije godine od krvave invazije na Gazu te koji su vojni, a koji politički ciljevi ostvareni u te dvije godine.
Oglas
"Strašno puno se promijenilo. Ovdje gledamo u realnom vremenu jednu potpunu promjenu percepcije Izraela koji je dugo vremena bio ugrožen, ali nikada osamljen. Sve više je ta samoća nešto potpuno novo dok s druge strane imate jednu duboku užasnu krizu unutar Izraela", rekao je Jakovina.
"Više se puta govorilo koji je stvarni cilj u vezi Gaze budući da je cijelo područje potpuno odvojeno od susjeda ili izraelskog teritorija.
Dvije godine traje napor koji očito još nije završen niti su taoci vraćeni i to je ono što bih rekao da najviše iznutra smeta mnoge u izraelskom društvu - kako taj rat ide i koji je stvarni cilj.
Završetak Trumpovog plana koji bi trebao rezultirati rješenjem za dvije države, to je nešto što zapad želi, ali je vjerojatno to u dalekoj budućnosti. Završetak rata osim što bi donio smirenje, on bi bio početak dubokog smirivanja stanja u Izraelu", zaključio je Jakovina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas