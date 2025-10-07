Oglas

ANALIZA

Jakovina: U realnom vremenu gledamo potpunu promjenu percepcije Izraela

author
N1 Info
|
07. lis. 2025. 12:09

Povjesničar Tvrtko Jakovina, bio je gost N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao dvije godine od krvave invazije na Gazu te koji su vojni, a koji politički ciljevi ostvareni u te dvije godine.

Oglas

"Strašno puno se promijenilo. Ovdje gledamo u realnom vremenu jednu potpunu promjenu percepcije Izraela koji je dugo vremena bio ugrožen, ali nikada osamljen. Sve više je ta samoća nešto potpuno novo dok s druge strane imate jednu duboku užasnu krizu unutar Izraela", rekao je Jakovina.

"Više se puta govorilo koji je stvarni cilj u vezi Gaze budući da je cijelo područje potpuno odvojeno od susjeda ili izraelskog teritorija.

Dvije godine traje napor koji očito još nije završen niti su taoci vraćeni i to je ono što bih rekao da najviše iznutra smeta mnoge u izraelskom društvu - kako taj rat ide i koji je stvarni cilj.

Završetak Trumpovog plana koji bi trebao rezultirati rješenjem za dvije države, to je nešto što zapad želi, ali je vjerojatno to u dalekoj budućnosti. Završetak rata osim što bi donio smirenje, on bi bio početak dubokog smirivanja stanja u Izraelu", zaključio je Jakovina.

Teme
Izrael Tvrtko Jakovina gaza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ