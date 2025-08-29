Gaza klizi u "masovnu glad", upozorava UN. Izrael od zore ubio još 51 Palestinca

Silazak u „masovnu glad“ u Gazi je počeo, upozoravaju UN-ove humanitarne agencije, dok je IDF danas, tijekom priprema za kopnenu invaziju, ubio najmanje 50 palestinskih civila u napadima.
Iako privatna humanitarna platforma koju vode SAD i izraelski Gaza Humanitarian Foundation i dalje prima vlastite pošiljke pomoći, „mi silazimo u masovnu glad“, upozorio je u petak Jens Laerke, glasnogovornik Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).
Pozivajući se na najnoviju katastrofalnu procjenu nesigurnosti u opskrbi hranom u Gazi koju je izradio UN-ov stručni tim IPC, Laerke je naveo da se 500.000 ljudi trenutno nalazi u najgoroj mogućoj situaciji, a da će se u narednim tjednima toj brojci pridružiti još 160.000 ljudi.
Svima nedostaje hrane
„Svi trebaju hranu“, rekao je novinarima u Ženevi. „Cijela Pojas Gaze treba hranu. Do proglašenja gladi ne bi došlo da je bilo dovoljno hrane.“
U povezanoj objavi, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) istaknula je rastući rizik od zaraznih bolesti u Gazi, navodeći 94 sumnjiva slučaja Guillain-Barréovog sindroma.
Ta bolest može izazvati paralizu, a u bolnici se liječi intravenskim imunoglobulinom ili izmjenom plazme, prema podacima WHO-a. „Ali ova dva [lijeka] trenutno su na nultoj zalihi, baš kao i protuupalni lijekovi“, rekao je glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier, podsjećajući na kontinuirana izraelska ograničenja pomoći koja sprječavaju ulazak humanitarnih pošiljki u Gazu. „Ove isporuke moraju se hitno ubrzati, kao i nadzor i kapaciteti za testiranje.“
Između 20. i 26. kolovoza, od 89 pokušaja koordinacije humanitarnih misija s izraelskim vlastima diljem Gaze, 53 su omogućena, 23 su isprva bila odobrena ali su zatim zaustavljena na terenu, sedam ih je odbijeno, a šest su morali povući sami organizatori, navodi se u izvještaju OCHA-e.
"Posjetio sam centar za nutritivnu podršku u srcu područja raseljenih osoba u zapadnom dijelu grada Gaze, zajedno s osobljem UNICEF-a", napisao je Al Jazeerin dopisnik iz Gaze, Hani Mahmoud.
"Ovi šatori postavljeni su kako bi pružili pomoć obiteljima koje dovode svoju djecu na pregled i liječenje od pothranjenosti", dodao je.
"Majke nose pothranjenu djecu"
"Vidjeli smo majke koje su nosile djecu s jasnim znakovima pothranjenosti. Vidjeli smo mnoge slučajeve s pokazateljima gladi i dehidracije. A dodaci prehrani koji su bili dostupni u ovim centrima nisu bili dovoljni da zadovolje potrebe."
"Jedno je dijete prebačeno u bolnicu al-Šifa jer centar nije imao dovoljno resursa da ga liječi."
"Glad više nije nešto što se nazire na horizontu. Ona je vidljiva stvarnost. Njeni znakovi su posvuda", dodaje Mahmoud.
Istovremeno, brojni Palestinci bježe iz svojih domova uslijed najavljene kopnene invazije IDF-a u Gazi. Al Jazeera piše da je, prema podacima ministarstva zdravstva, samo od zore u petak Izrael ubio najmanje 50 Palestinaca.
