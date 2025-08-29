Gaza klizi u "masovnu glad", upozorava UN. Izrael od zore ubio još 51 Palestinca

Ta bolest može izazvati paralizu, a u bolnici se liječi intravenskim imunoglobulinom ili izmjenom plazme, prema podacima WHO-a. „Ali ova dva [lijeka] trenutno su na nultoj zalihi, baš kao i protuupalni lijekovi“, rekao je glasnogovornik WHO-a Christian Lindmeier, podsjećajući na kontinuirana izraelska ograničenja pomoći koja sprječavaju ulazak humanitarnih pošiljki u Gazu. „Ove isporuke moraju se hitno ubrzati, kao i nadzor i kapaciteti za testiranje.“