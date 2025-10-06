7. listopada
Pun Mjesec u Ovnu donosi prekretnice: Ovi znakovi će biti najviše pogođeni
Astrolozi predviđaju: pun Mjesec u Ovnu 7. listopada donosi nemir, strast i prekretnice – četiri će znaka biti pod njegovim posebnim utjecajem.
Astrolozi kažu da će nas između 6. i 7. listopada obilježiti snažna, vatrena energija punog Mjeseca u Ovnu. To je razdoblje kada se emocije i strasti pojačavaju, kada nemir traži svoj izlaz i kada istine koje su dugo tinjale ispod površine izlaze na vidjelo. Pun Mjesec u vatrenom znaku potiče iskrenost, odlučnost i hrabrost, ali može donijeti i sukobe ako se ta energija ne usmjeri konstruktivno. Astrolozi upozoravaju da će to biti noć kada maske padaju – prilika da prekinemo sa starim navikama, odnosima ili odlukama koje nam više ne koriste.
Znakovi koji će najjače osjetiti njegov utjecaj
Ovan
Kao domaćin ovog punog Mjeseca, Ovan će osjetiti val intenziteta. Astrolozi naglašavaju da će njegova ionako snažna energija biti dodatno pojačana. Nemir i nestrpljivost mogu lako prerasti u sukob, no ako Ovan uspije svoju odlučnost usmjeriti u rad ili stvaralaštvo, očekuje ga veliki osobni napredak.
Jarac
Za Jarčeve će ovo biti razdoblje unutarnjih preispitivanja. Astrolozi predviđaju da će morati ponovno uspostaviti ravnotežu između posla i privatnog života. Mogući su izazovi u odnosima s autoritetima ili na radnom mjestu, no pun Mjesec donosi i priliku da se oslobode tereta i preuzmu potpunu odgovornost za svoj put.
Vaga
Budući da se pun Mjesec odvija nasuprot njihovu znaku, Vage će biti posebno osjetljive. Astrolozi kažu da će biti prisiljene birati – između udovoljavanja drugima i postavljanja vlastitih granica. To će biti vrijeme iskrenih razgovora, raščlanjivanja odnosa i odluka koje neće dopuštati zavaravanje.
Rak
Za Rakove će pun Mjesec izazvati emocionalni vrtlog. Astrolozi upozoravaju da će ranjivost, nostalgija i potreba za sigurnošću doći u sukob s izravnošću Ovna. U odnosima će biti teško zadržati mir, no upravo ta intenzivna energija može im donijeti hrabrost da izraze što doista osjećaju i što im je potrebno za sreću
