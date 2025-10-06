Pun Mjesec u Ovnu donosi prekretnice: Ovi znakovi će biti najviše pogođeni

Astrolozi kažu da će nas između 6. i 7. listopada obilježiti snažna, vatrena energija punog Mjeseca u Ovnu. To je razdoblje kada se emocije i strasti pojačavaju, kada nemir traži svoj izlaz i kada istine koje su dugo tinjale ispod površine izlaze na vidjelo. Pun Mjesec u vatrenom znaku potiče iskrenost, odlučnost i hrabrost, ali može donijeti i sukobe ako se ta energija ne usmjeri konstruktivno. Astrolozi upozoravaju da će to biti noć kada maske padaju – prilika da prekinemo sa starim navikama, odnosima ili odlukama koje nam više ne koriste.